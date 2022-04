Zatvaranje poglavlja u fokusu rada nove vlade

Podgorica, (MINA) – Evropske integracije i zatvaranje pregovaračkih poglavlja biće u fokusu rada nove vlade, poručio je vicepremijer Dritan Abazović.

Abazović, koji se sastao sa ambasadorkom Češke u Crnoj Gori Janinom Hrebičkovom, kazao je da će to značiti odlučnu borbu protiv kriminala i korupcije, ali i nastavak deblokade institucija sistema, bez kojih nema vidljivijeg unutrašnjeg i spoljnopolitičkog napretka.

Kako je saopšteno iz kabineta Abazovića, nakon sastanka je poručeno da Crna Gora i Češka imaju izuzetno dobru saradnju i istorijski prijateljsku povezanost.

“Što će našoj državi puno značiti u budućnosti, ako imamo u vidu da je Češka naredna predsjedavajuća država u Vijeću Evropske unije (EU)“, saopšteno je nakon sastanka Abazovića i Hrebičkove.

Abazović je, kako se navodi, istakao značaj koji za evropski put Crne Gore ima podrška partnerske Češke, čije iskustvo u mnogome može pomoći u pristupanju EU.

“On je naznačio da će evropske integracije i zatvaranje pregovaračkih poglavlja biti u fokusu rada nove, 43. Vlade”, kaže se u saopštenju.

Hrebičkova je pohvalila Crnu Goru zbog pridruživanja međunarodnim partnerima u uvođenju restriktivnih mjera prema Rusiji.

Ona je istakla značaj saradnje i razvijanja partnerskih odnosa dvije države u okviru Alijanse.

Abazović i Hrebičkova konstatovali su da nastavljaju odličnu saradnju koja je izgrađena tokom njenog mandata na čelu Misije OSCE u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS