Vujović: Predlog za odlaganje izbora neustavan

Podgorica, (MINA) – Predlog za odlaganje lokalnih izbora u više crnogorskih opština za 30. oktobar neustavan je, kazao je predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje (CeMI) Zlatko Vujović, navodeći da krovnim izbornim zakonom nije predviđena mogućnost produženja mandata odbornicima.

On je rekao da se dopunom Zakona o lokalnoj samoupravi ne može produžavati mandat odbornicima u skupštinama opština.

„To se ne može uraditi ni kroz izmjene Zakona o izboru odbornika i poslanika, jer je trajanje mandata ustavna kategorija“, kazao je Vujović agenciji MINA.

Kako je naveo, što se tiče legaliteta i ustavnosti, veoma je jasna situacija.

„To je neustavno, ne može se Zakonom o lokalnoj samoupravi produžavati mandat skupštinama opština“, rekao je Vujović.

On je ocijenio da, zbog nefunkcionalnosti Ustavnog suda, vjerovatno niko ne može spriječiti odlaganje lokalnih izbora za 30. oktobar, ukoliko se usvoji zakon, ali da će to nanijeti velika štetu izbornom procesu.

Vujović je kazao da se CeMI u više navrata veoma precizno odredio, prvo o inicijativi partija prethodne parlamentarne većine – Demokrata i Demokratskog fronta, koji su tražili da se odlože i objedine izbori na Cetinju, u Petnjici i Mojkovcu.

„Mi smo veoma jasni tada bili da bi to ustvari bio pokušaj da se na neustavan način produži mandat skupštinama opštinama, odnosno vlastima u tim opštinama“, naveo je Vujović.

Prema njegovim riječima, sasvim je legitimno i dobro pokušati objediniti sve lokalne izbore u jednom danu, ali se ne može produžavati mandat.

Kako je naveo Vujović, CeMI se zalaže da se, nakon što se izmijeni izborno zakonodavstvo, održe izbori u svim opštinama u jednom danu i da se to obezbijedi kroz skraćivanje mandata, ali se, prije svega, moraju stvoriti uslovi za tako nešto.

„Takođe se zalažemo da se iskoriste neka rješenja koja postoje u Bosni i Hercegovini da nema više vanrednih lokalnih izbora, da se zna četiri godine unaprijed datum kada će biti održani opšti, generalni lokalni izbori, koji će se održati u svim opštinama“, dodao je Vujović.

To bi, kako je kazao, doprinijelo izbjegavanju taktičke promjene mjesta prebivališta.

„Gdje se pokušava kroz određeni broj birača, „šetanjem“ tih birača uticati da se poboljša izborni rezultat neke političke partije. Ukinut je rezidencijalni uslov na lokalnom nivou i to pravi puno problema“, rekao je Vujović.

Kako je naveo, pokušaj sadašnje parlamentarne većine jednak je nekim ranijim pokušajima odlaganja izbora, kao u slučaju Cetinja, Mojkovca i Petnjice.

„Nekadašnja parlamentarna većina, koja je sada veoma oštra u reakcijama, tu mislim prije svega na Demokrate, je isto to predlagala“, kazao je Vujović.

On je dodao da su skoro sve političke partije u Crnoj Gori pokušavale da odlože lokalne izbore, produže mandate skupštinama opština, i da su svi ti pokušaji bili neustavni.

„Sa političke scene gotovo da nemate nikog, uslovno rečeno čistog, da ima pravo da kritikuje taj potez, jer su svi oni bili dio takvih pokušaja u trenutku kada je njima odgovaralo“, rekao je Vujović.

Kako je naveo, pokušaj odlaganja izbora na Cetinju, u Petnjici i Mojkovcu desio se jer se očekivalo da će oni koji su bili opozicija u tadašnjoj vlasti ostvariti bolje rezultate.

„Sada kada se očekuje da Demokrate i Spajićeva politčka partija mogu ostvariti dobar rezultat, ovi drugi mijenjaju jer im to može biti. U svakom slučaju, i jedan i drugi pokušaj je nešto što je loše i nanosi štetu izbornom procesu u Crnoj Gori“, kazao je Vujović.

Na pitanje znači li to da bi odgađanje izbora više odgovaralo novoj parlamentarnoj većini, on je odgovorio potvrdno, navodeći da sigurno ne bi inicirali i vjerovatno izglasali takvo rješenje da im to ne odgovara.

Vujović je rekao da, nažalost, sve politčke partije u Crnoj Gori pokušavaju da zloupotrebom državnih resursa i privilegovanim položajem ostvare bolji izborni rezultat.

„I ovo odlaganje je upravo u funkciji toga, kao što su u funkciji toga bila i prethodna dva pokušaja odlaganja izbora“, smatra Vujović.

Upitan da li se to onda može tumačiti kao bijeg od izbora, on je kazao da to nije toliko bijeg od izbora, koliko odlaganje da bi se na neki način iskoristile prednosti raspolaganja državnim resursima.

„Odložiće se tih nekih pola godine, što je loše, neustavno. Sa druge strane, oni vjeruju da će raspolagati većim resursima i imati veće šanse za izborni uspjeh“, dodao je Vujović.

On je pojasnio da bi bilo legitimno da se skrati mandat odbornicima u lokalnim parlamentima, odnosno onima koji su na vlasti na lokalnom nivou.

Na pitanje da li smatra da će Ustavni sud, ukoliko mu bude podnijeta inicijativa za ocjenu ustavnosti Predloga zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi, brzo reagovati, Vujović je odgovorio da se to ne može očekivati, ako je suditi po dosadašnjoj praksi tog suda.

„To je veliko pitanje, sa obzirom na to da zavisi od toga koliko brzo će biti izabrane sudije Ustavnog suda, da li će se desiti neko iznenađenje u pozitivnom smislu, pa da se kompletira sastav Ustavnog suda“, rekao je Vujović.

Prema njegovim riječima, prilično je realan scenario da lokalni izbori budu odgođeni, a da se nakon toga oglasi Ustavni sud.

To, prema riječima Vujovića, neće biti svrsishodno, jer će šteta već biti nanijeta.

