Upitna objektivnost analiza IFIMES-a

Podgorica, (MINA) – Analize Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) upitne su, ocijenili su iz Digitalnog forenzičkog centra (DFC).

DFC je, kako su kazali, detaljno analizirao izvještaje IFIMES-a zbog uočenih nedosljednosti u tvrdnjama, pristrasnosti prilikom predstavljanja pojedinih tema i promjena stavova o događajima i akterima u kratkom vremenskom periodu.

“Analizirajući izvještaje IFIMES-a objavljivane od 2016. do 2020. godine uočava se niz nedosljednosti. Razlike su evidentne u tonu i zaokretu pisanja o određenim državama i akterima”, navode iz DFC-a.

Ocjenuje se da su promjene uslijedile poslije sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i direktora IFIMES-a Zijada Bećirovića, 12. februara prošle godine, iako u proteklih godinu nije bilo značajnih političkih i društvenih događaja koji bi potkrijepili takav zaokret.

Iz DFC-a su rekli da su prije tog sastanka, u izvještajima IFIMES uglavnom iznošene kritike protiv politike Vučića, nazivajući ga nasljednikom Miloševića i Šešelja, a njegovu partiju desničarskom, konzervativnom i u mnogim aspektima nacionalističkom.

Navodi se da je u tim izvještajima Vučić predstavljen kao faktor nestabilnosti regiona, čija se destruktivna politika zasniva na kontroli medija, stvaranju kriza u državama regiona, šizofrenoj vanjskoj politici i nesuočavanje sa prošlošću.

