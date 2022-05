Podgorica, (MINA) – Devedesetogodišnja D.B. stradala je u požaru koji je jutros izbio u njenoj kući u kolašinskom selu Rovačko Trebaljevo.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, požar je izbio u osam sati i 15 minuta.

Uviđaj je u toku.

