Svi poslanici da učestvuju u radu Skupštine

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) očekuju od svih crnogorskih poslanika da u potpunosti učestvuju u radu Skupštine, u cilju rješavanja gorućih pitanja, poručila je pomoćnica američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Karen Donfrid.

Ona je, prilikom prve posjete Crnoj Gori, tokom obilaska Zapadnog Balkana, čestitala novoj predsjednici Skupštine Danijeli Đurović.

Donfird je, kako je objavljeno na Tviteru /Twitter/ Ambasade SAD-a u Podgorici, izrazila nadu da će Đurović raditi na postizanju konsenzusa i jačanju institucije Skupštine.

“Sa početkom mandata nove vlade, SAD očekuju od svih crnogorskih poslanika da u potpunosti učestvuju u radu Skupštine, u cilju rješavanja gorućih pitanja, uključujući i unapređivanje ekonomije, borbu protiv korupcije i pozivanje Rusije na odgovornost za brutalni rat protiv Ukrajine”, navodi se u objavi američke Ambasade.

