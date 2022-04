Sjutra saslušanje čelnika bezbjednosnog sektora povodom prijetnji upućenih institucijama i školama

Podgorica, (MINA) – Odbor za bezbjednost i odbranu saslušaće sjutra čelnike bezbjednosnog sektora povodom prijetnji upućenih institucijama i školama 1. aprila, odlučeno je na sjednici tog skupštinskog tijela.

Odbor je jednoglasno odlučio da na tu temu budu saslušani ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović, direktori policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Zoran Brđanin i Dejan Vukšić, kao i glavni specijalni tužilac Vladimir Novovića

Sekulović, Brđanin i Novović biće saslušani i povodom navodne kupovine glasova u Ulcinju.

Zbog dešavanja u Skupštine Opštine Kotor, Odbor će saslušati Sekulovića, Novovića, Brđanina i Vukšića, a ta odluka usvojena je bez glasova poslanika Demokrata.

Poslanik Demokrata Vladimir Martinović predložio je da Brđanin i Novović budu saslušani i u vezi sa optužbama za kupovinu glasova u Ulcinju navodeći da “imamo na sceni aferu Snimak dva”.

Predstavnik Demokratske partije socijalista Predrag Bošković predložio je da se tim povodom sasluša i Vukšić i proširi saslušanje i u vezi sa kupovinom glasova u Kotoru. On je kazao da treba dobiti odgovore i o ulozi mitropolita Joanikija na dan izbora u Ulcinju.

Poslanik Crno na bijelo Miloš Konatar kazao je da će Građanski porketa URA podržati sve inicijative za saslušanje i kazao da ta partija nema šta da krije.

Predsjednik Odbora Milan Knežević ocijenio je da je duže vrijeme narušena bezbjednosna situacija i da ona u nekim fazama dobija elemente šverca cigareta, u drugim šverca narkotika, trećim obračuna sa klanovima, četvrtim političko-institucionalnim sukobima koji negativno utiču na cijeli društveni ambijent.

On je kazao da je situacija kulminirala padom Vlade Zdravka Krivkapića gdje su jedan drugog optužili za šverc narkotika i cigareta.

“Imajući u vidu da imamo glavnog specijalnog tužioca i vršitelja dužnosti vrhovnog državnog tužilaštva, želim da apostrofiram da Odbor nema intenciju da radi posao policije i tužilaštva, postajemo jedina adresa koja može da da odgovor na bezbjednosnu sitaciju u kojoj funckionišemo”, kazao je on.

Knežević je rekao da je eskalacija dešavanja u Ukrajini počela da ima refleksije u Crnoj Gori.

“Ovih dana smo bili okupirani dojavama o postavljenim bombama, to ima posebnu težinu jer se radi o školama, tržnim centrima”, kazao je Knežević.

On je rekao da je spreman da sa nadležnima lovi “tog Rusa ili bilo koji segment ruske države bilo kuda po svijetu ako su oni počinioci ovog krivičnog djela”.

Knežević je rekao da očekuje da nadležni procesuiraju odgovorne.

“I da se dogovorimo da građanski mir i stabilnost nema cijenu, nikome nije stalo da dođe narušvanja međunacionalnih i međuvjerskih odnose, ni zbog Ukrajine, ni zbog Rusije ni zbog NATO-a”, dodao je on.

Knežević je rekao da je njegova obaveza bila da zakaže sjednicu Odbora pošto bezbjednosne strukture nijesu dale odgovor na situaciju.

Poslanik Demokrata Dragan Krapović rekao je da će podržati incijativu.

“Veoma uznemirujuća situacija za građane, kao roditelj smatram da nam je dužnost da napravimo napor i dođemo do pune istine”, naveo je on.

Poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević najavio je da će podržati inicijativu i apelovao da se odblokira rad Skupštine.

Knežević je kazao da su njegovi odnosi sa SDP-om narušeni nakon dešavanja ispred Skupštine 2015, kada je Konjević bio ministar unutrašnjih poslova.

Konjević je predložio saslušanje sadašnjeg pomoćnika direktora policije Miloša Rakonjca, koji je, kako je rekao Konjević, bio u srcu dešavanja 2015. Knežević je rekao da će podržati taj predlog.

Bošković je najavio da će podržati dnevni red navodeći da je bezbjednosni sektor aposlutno van kontrole države.

