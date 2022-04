SDT formiralo predmet protiv Miloša Medenice

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) formiralo je predmet u slučaju Miloša Medenice, sina bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, saznaje nezvanično Televizija Vijesti.

Predmet je, kako saznaju, formiran protiv Medenice i još nekoliko osoba.

SDT je predmet formiralo na osnovu transkripta razgovara koje je Europol dostavio crnogorskoj policiji i Tužilaštvu, a koje je objavio portal Libertas.

Na pitanja Libertasa, Vesna Medenica i njen sin negirali su navode iz dokumenata Europola.

