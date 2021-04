Sadržaj Temeljnog ugovora neće biti poznat javnosti sve dok ne bude potpisan

Podgorica, (MINA) – Sadržaj Temeljnog ugovora Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve (SPC), neće biti poznat javnosti sve dok ne bude potpisan, saopštio je episkop budimljansko-nikšićki Joanikije.

“Normalno je da bude poznat javnosti tek pošto se potpiše”, kazao je Joanikije, odgovarajući na pitanje da li zna kada će tekst Ugovora biti poznat javnosti.

On je u intervjuu za Televiziju Vijesti objasnio da se na istovjetan način postupalo i prilikom sklapanja ugovora sa drugim crkvama i vjerskim zajednicama.

Joanikije je kazao da je važna stvar što je taj nacrt Ugovora već spreman.

“Može biti, pošto još taj proces traje, da će eventualno biti još nekih malih izmjena. Ne može biti više suštinskih, jer smo mi gledali da sve bude u skladu sa Ustavom i u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore”, rekao je Joanikije.

Prema njegovim riječima, patrijarh srpski Porfirije je prvopozvani da potpiše Ugovor, prenosi portal Vijesti.

“Naravno, to je stvar Svetog arhijerejskog Sinoda. Sinod odlučuje ko će da potpiše ugovor, ali samo po sebi se razumije da ta obaveza pripada prije svega patrijarhu”, rekao je Joanikije.

Na pitanje ko je pregovarao u ime Mitropolije crnogorsko-primorske (MCP), a ko u ime države o ovom sporazumu i na koji način, on je odgovorio da se dugo pregovaralo.

“Još sa Vladom premijera (Igor) Lukšića u svoje vrijeme, pregovarali smo, ali ti pregovori nijesu urodili plodom i tada je već bio gotov jedan nacrt Ugovora sa naše strane koji je dostavljen Vladi Lukšića, ali nije bilo nikakavog odogovora”, kazao je Joanikije.

On je pojasnio da su prvo na nivou crkve razmatrali to pitanje, a onda i sa predstavnicima Vlade.

“To već ulazi u završnu fazu i radili smo sve ono što su radile druge vjerske zajednice, sve te pripreme prilikom potpisivanja Ugovora”, kazao je Joanikije.

On je rekao da je sve vrijeme učestvovao u pregovorima.

Na pitanje koja su to ključna rješenja koja će osjetiti država i njeni građani i crkva i njeni vjernici, a koja proističu iz ovog ugovora, Joanikije je odgovorio da je u nekom pogledu važniji Zakon o slobodi vjeroispovijesti, koji se odnosi na sve.

“Ovim ugovorom se potvrđuje međusobno uvažavanje i poštovanje dvije strane i garantuje se spremnost jedne i druge strnae za saradnju koja se podrazumijeva i koja je potrebna radi života vjenrika i svih građana koji pripadaju istovremeno i državi i crkvi”, rekao je Joanikije.

On je rekao da se u javnosti mnogo više govorilo o ovom Ugovoru, nego što se govorilo o ostalim ugovorima između države Crne Gore i vjerskih zajednica.

“Ko je znao da se prirpema Ugovor između Crne Gore i Rimokatoličnke crkve, dok to nije bilo objavljeno i dokle taj Ugovor nije bio potpisan? To dvije strane se dogovoraju i kad postignu dogovor, tada potpisuju i tada se to objavljuje”, naveo je Joanikije.

Upitan da li će biti izabran za novog Mitropolita crnogorsko-primorskog, s obzirom na to da administrira Mitropolijom od početka novembra, Joanikije je rekao da samo razmišlja o tome da tu dužnost administratora obavi časno i pošteno.

“A ostalo je sve stvar Svetog arhijerejskog Sabora. Rado idem u susret toj odluci, jer je na dvije dužnosti vrlo teško biti. Razriješiće se to sve sa Saboru u maju mjesecu. Neka da Bog da sve bude regularno i kako valja i svi ćemo biti spremni da prihvatimo tu odluku”, naveo je Joanikije.