Prvo dogovor većine pa onda dijalog

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) trenutno je posvećena i daje prioritet razgovorima između predstavnika parlamentarne većine, kazao je predsjednik poslaničkog kluba te stranke Dragan Ivanović.

On je, govoreći o predstojećim razgovorima lidera parlamentarne većine o rješavanju krize vlasti i dijalogu o rješavanju otvorenih pitanja, koji je zakazao predsjednik Skupštine Aleksa Bečić, naveo da SNP ne bježi od dijaloga, ko god da ga je inicirao, i da su uvijek za razgovor.

Sastanak predstavnika parlamentarne većine, kako je rekao Ivanović, treba da bude održan sjutra ili u utorak, kada se bude mogao održati u punom kapacitetu.

Ivanović je istakao da daju prioritet razgovorima između parlamentarne većine zbog toga što se nadaju da će nakon njih izaći sa jedinstvenim stavom.

“Tada ćemo moći da razgovaramo i sa predsjednikom Skupštine, koji je dio parlamentarne većine, i naravno sa premijerom”, kazao je Ivanović.

On je naveo da smatra da je to sve u interesu toga da Vlada i Skupština rade u punom kapacitetu.

“Nadam se da će se lideri parlamentarne većine dogovoriti na ovom drugom sastanku, a možda će se desiti neki treći sastanak. Čim se lideri većine dogovore – idemo u neku dalju priču”, kazao je Ivanović.

Konstituenti Demokratskog fronta – Nova srpska demokratija, Demokratska narodna partija i Pokret za promjene naveli su ranije da nijesu zainteresovani za sastanak koji je najavio Bečić.

Na prvi sastanak će doći predstavnici Građanskog pokreta URA.

