Pružiti efikasnu podršku žrtvama nasilja u porodici

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima obavezu da, sa kredibilnim i prepoznatim partnerima iz nevladinih organizacija (NVO), radi kako bi se pružila efikasna podrška ženama i djeci koja su žrtve nasilja u porodici, poručio je potpredsjednik Vlade Dritan Abazović.

Abazović se, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, sastao sa predstavnicama NVO koje se bave problemom nasilja nad ženama i djecom.

„Licencirane i kredibilne NVO koje se bave problematikom nasilja u porodici moraju predstavljati pouzdanog partnera Vlade u rješavanju problema nasilja nad ženama i djecom u porodici“, saopšteno je nakon sastanka.

Abazović je istakao da je intencija da se jačaju institucije, ali i promovišu i čuvaju evropske vrijednosti u zaštiti ženskih ljudskih prava, kako se loše iskustvo koje Crna Gora ima sa nasiljem u porodici ne bi ponavljalo.

“U tom smislu, Abazović je istakao da država ima obavezu da sa kredibilnim i prepoznatim partnerima iz NVO oblasti zajedničkim snagama radi na pružanju efikasne podrške ženama i djeci koje su žrtve nasilja u porodici”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Abazović pohvalio njihov rad i istakao da će te organizacije imati punu političku podršku da se postojeći problemi rješavaju na valjan način, kako bi unaprijedili sistem zaštite žrtava nasilja u porodici.

Na sastanku je konstatovano da izazovima nasilja u porodici nad ženama i djecom mogu odgovoriti jedino funkcionalne institucije sistema, koje će se sa naročitim senzibilitetom pozabaviti problematikom ženskih prava i nasilja u porodici.

Predstavnice NVO, koje se bave pružanjem servisa podrške ženama i djeci sa iskustvom nasilja u porodici, upoznale su Abazovića sa svojim aktivnostima i godišnjim brojem poziva.

“One su istakle i rad na unapređenju zakonskog i strateškog okvira i njegovog usklađivanja sa međunarodnim standardima, ali i probleme sa kojima su susrijeću u prethodnih par godina”, navodi se u saopštenju.

Predstavnice NVO su ukazale na određene probleme strukturne diskriminacije prilikom raspodjele budžetskih sredstava koja su opredjeljivana za tu oblast socijalne zaštite u prethodnom periodu.

Sastanku su prisustvovale izvršna direktorica Sigurne ženske kuće Budislavka Mira Saveljić, izvršna koordinatorka SOS telefona Nikšić Nataša Međedović, koordinatorka servisa podrške žrtvama u Centru za ženska prava Ana Jaredić i izvršna direktorica SOS telefona Podgorica Biljana Zeković.

