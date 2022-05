Popa: EU ujedinjena i odlučna da zaštiti vrijednosti

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) oko sebe ne gradi zidove, već je ujedinjena i odlučna, sada više nego ikad, da zaštiti vrijednosti, čak i izvan svojih granica, poručila je ambasadorka EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa povodom Dana Evrope.

Ona je kazala da je Dan Evrope prilika da se podsjetimo pravog značenja vrijednosti koje nas ujedinjuju, a na kojima su postavljeni i temelji ujedinjene Evrope.

“To su ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokratija, jednakost, vladavina prava i ljudska prava”, navela je Popa.

Ona je kazala da je na tim vrijednostima izgrađena Unija kao zajednica, koja je svojim članicama donijela najduži period neprekinutog mira i prosperiteta u dugoj i često izazovnoj evropskoj istoriji.

“Danas, dok slavimo evropsko jedinstvo, ne smijemo zaboraviti da je naša dužnost kao Evropljana da učinimo sve što možemo da pomognemo Ukrajini, mirnoj i prijateljskoj evropskoj naciji koja se brani od bezobzirne agresije”, istakla je Popa.

Ona je navela da su zahvalni svim crnogorskim građanima, institucijama i privrednicima koji pomažu ukrajinskim izbjeglicama i stoje uz Ukrajinu u teškoj borbi za njenu slobodu i dostojanstvo.

“Ponosni smo što je Crna Gora uz nas kao iskren i pouzdan prijatelj. Prijatelj koji je uključen u pristupne pregovore kako bi postao član naše Unije”, rekla je Popa.

Ona je kazala da joj je posebno drago što se centralna proslava Dana Evrope ove godine održava upravo ovdje, na slobodarskom Cetinju.

“Uz jačanje demokratije, vladavine prava i ljudskih prava, ovaj slobodarski duh je neizostavan dio zajedničkih evropskih vrijednosti. Sigurna sam da će on ostati temelj u oblikovanju naše zajedničke evropske budućnosti”, zaključila je Popa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS