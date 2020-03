Poljska će pomoći Crnogorcima da se vrate u zemlju

Podgorica, (MINA) – Poljska će pomoći crnogorskim državljanima, koji su ostali u toj zemlji nakon zatvaranja granica usljed izbijanja epidemije koronavirusa, da se vrate u Crnu Goru, saopšteno je iz poljske Ambasade u Podgorici.

Iz Ambasade su kazali da će se crnogorski državljani u svoju zemlju vratiti u subotu, posebnim letom poljskog avio prevoznika LOT.

„Let će se realizovati u okviru kampanje “Lot do Domu” (Let do kuće), koju je organizovala poljska vlada, zahvaljujući kojoj se Poljaci trenutno evakuišu iz cijelog svijeta u Poljsku“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će avion LOT-a doletjeti po 70 poljskih turista, a u Podgoricu iz Varšave će dovesti deset državljana Crne Gore.

Planirani dolazak u Podgoricu je u 13 sati i 50 minuta.