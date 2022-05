Volters: Zapadni Balkan mora ostati u centru pažnje NATO-a i EU

Podgorica, (MINA) – Zapadni Balkan mora ostati u centru pažnje NATO-a i Evropske unije (EU), rekao je vrhovni komandant NATO snaga u Evropi Tod Volters, ističući da, svjesni malignog uticaja u regionu, ostaju fokusirani na njega kao što su fokusirani na Ukrajinu.

Volters je, tokom razgovora sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, naveo da je svjedočio prijemu Crne Gore u Alijansu, ističići da proteklih pet godina Crnoj Gori mogu služiti na ponos i da su dostignuća i doprinosi izuzetni.

Iz Službe za informisanje crnogorskog predsjednika su kazali kako je Volters visoko ocijenio ostvarene rezultate crnogorskih vojnika u misijama u Avganistanu, Kosovu, Letoniji i Iraku.

Kako je istakao, prisustvo crnogorskih snaga, naročito u Letoniji, predstavlja podsjetnik liderima NATO-a da se zadrži pažnja na Zapadnom Balkanu.

“Uz pohvale za posvećenost Crne Gore u doprinošenju NATO savezu, Volters je zahvalio Đukanoviću na njegovom i liderstvu Crne Gore, uz uvjerenje da je budućnost svijetla i to velikom dijelom zahvaljujući onome što su Đukanović lično i Crna Gora uradili”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Đukanović je zahvalio Voltersu što pokazuje opredijeljenost za saradnju sa Crnom Gorom i time doprinosi dobrom osjećaju države nakon petogodišnjeg članstva u NATO.

Đukanović je ocijenio da je Crna Gora, odgovornim odnosom prema preuzetim obavezama, opravdala podršku saveznika njenom članstvu.

On je, u kontekstu pogoršane bezbjednosne situacije u Evropi uzrokovane agresijom na Ukrajinu, odao priznanje aktivnostima NATO-a kojima je zaustavljena dalja agresija i realizovana strategija odvraćanja i odbrane.

“Posebno je naglasio posvećenost Crne Gore ispunjavanju svog paketa obaveza nakon izbora nove Vlade kroz usvajanje odluka koje se očekuju od nas kao odgovorne članice i pomoći koja je upućena Ukrajini, uz odlučnost da tako bude i ubuduće”, rekli su iz Službe za informisanje.

Kako su dodali, Đukanović je, uz ponovljeno opredjeljenje Crne Gore za evropske i evroatlantske integracije, istakao je da državu sa tog puta nijesu mogle skrenuti ni unutrašnje ni spoljašnje maligne strane.

“Uz ocjenu da ostajemo tvrdi zagovornici euroatlantizma ponovio je uvjerenje o ključnoj važnosti zdravog partnerstva Evrope i SAD koje počiva na identičnim vrijednostima i ne traži preispitivanje već sistemsku nadgradnju kako bi sačuvali superiornu poziciju”, naveli su iz Službe za informisanje.

Đukanović je, kako se navodi, ukazao na važnost kontinuiranog prisustva NATO-a i EU na Balkanu, imajući u vidu reputaciju nestabilnog regiona koji je u kontinuitetu pod malignim uticajem trećih strana.

“Poruka NATO-a i EU je da nam je nasušno potrebno veće združeno prisustvo jer je ovaj region primarna odgovornost EU i NATO”, rekao je Đukanović.

On je potvrdio nepoklobljivu posvećenost Crne Gore Alijansi.

Kako je saopšteno, sagovornici su ukazali na važnost podrške prijemu u članstvo Finske i Švedske, što će, prema njihovoj ocjeni, biti snažna poruka onima koji ugrožavaju mir.

“Sagovornici su izrazili zadovoljstvo novim imenovanjem na poziciji ministra odbrane Crne Gore što je garancija ispunjavanja svih obaveza Crne Gore prema NATO-u i partnerima”, rekli su iz Službe za informisanje predsjednika.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS