Podgorica, (MINA) – Nova Vlada zagovara evropski, ekološki i demokratski sistem vrijednosti, kazala je ministarka evropskih poslova Jovana Marović, dodajući da će sve aktivnosti biti usmjerene na izgradnju strukture koja neće biti zavisna od političkih promjena.

U susret Rezoluciji Evropskog parlamenta (EP) o Crnoj Gori, Marović je rekla da država izuzetno cijeni sugestije i preporuke koje mogu doprinijeti napretku u procesu evropske integracije i dobijanju završnih mjerila u poglavljima 23 i 24.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, Marović je dodala da je to jedan od prioriteta nove izvršne vlasti.

Ona je, tokom sastanka sa delegacijom Komiteta za spoljne poslove EP, poručila da je podrška EP od velikog značaja za sprovođenje reformi i demokratizaciju društva na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU).

“Marović je poručila da nova Vlada zagovara evropski, ekološki i demokratski sistem vrijednosti, i da će sve aktivnosti biti usmjerene na izgradnju strukture koja neće biti zavisna od političkih promjena, već profesionalna i usmjerena na dostizanje standarda života ekvivalentnog onom u krugu porodice evropskih država”, kaže se u saopštenju.

Kada su u pitanju reforme u oblasti vladavine prava, Marović je ukazala da postoji volja za političkim dijalogom i da su pokrenute konsultacije kako bi se postigao najširi mogući konsenzus oko ključnih prioriteta u toj oblasti.

„To što u Vladi imamo političke partije različitih programskih opredjeljenja, kao vezivno tkivo spaja proces evropske integracije, jasno ukazuje na stepen posvećenosti svih aktera ovom najvažnijem spoljnopolitičkom cilju“, rekla je Marović.

Ona je, kako se dodaje, upoznala sagovornike sa najvažnijim prioritetima na putu ka EU.

Marović je rekla da su prioriteti ubrzanje reformi u oblasti vladavine prava, odnosno ključna imenovanja u sudstvu i tužilaštvu, reforme izbornog sistema kao i reforma javne uprave u cilju izgradnje moderne administracije.

Marović je kazala da je podrška parlamenta i ostalih aktera u društvu od značaja za sve reformske aktivnosti u procesu integracije.

Predsjednik Odbora za vanjske poslove EP, Dejvid Mekalister, rekao je da Crna Gora može da računa na punu podršku EP uprkos svim izazovima, i da poseban fokus treba staviti na kontinuirano sprovođenje reformi.

„Od suštinskog značaja je jasna politička volja i konsenzus o najvažnijim pitanjima na evropskom putu, imajući u vidu da je Crna Gora najnaprednija država u regionu kada je u pitanju proces pregovora“, kazao je Mekalister.

On je rekao da je uvjeren da će Crna Gora postati članica EU i prenio da će EP nastaviti da pruža podršku u ostvarenju tog cilja.

Potpredsjednica Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta, Željana Zovko, ukazala je na značaj očuvanja institucionalne memorije u ovom procesu, imajući u vidu da je sada potrebno dati novi zamah sprovođenju reformskih aktivnosti.

“Takođe, ukazala je i na važnost zaštite kulturnog nasljeđa, te iskazala uvjerenje da će nova Vlada i u toj oblasti pokazati veliki stepen razumijevanja za očuvanje multikulturalnosti Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Izvjestilac u sjenci za Albaniju i Crnu Goru, Tomas Vajc, ponovio je nedvosmislenu podršku evropskom putu Crne Gore, i naglasio važnost dovršetka započetih institucionalnih i izbornih reformi.

On je istakao da će EP kroz svoju ekspertsku i savjetodavnu podršku nastaviti da hrabri i pomaže napredak Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS