Vajs: Očekujem punopravno članstvo Crne Gore u EU za tri godine

Brisel, (MINA) – Zainteresovanost država Evropske unije (EU) za proširenje raste, poručio je poslanik u Evropskom parlamentu Tomas Vajs dodajući da vjeruje da će Crna Gora završiti pregovore sa Unijom u naredne dvije godine.

“U zavisnosti od političke situacije u EU i geopolitičkih prilika, očekujem da će Crna Gora za tri godine postati punopravna članica Unije”, rekao je Vajs za Radio televiziju Crne Gore (RTCG).

On je kazao da najvažnija stvar, koju je Crnoj Gori donijela Vlada Zdravka Krivokapića, jeste saznanje da u državi postoji kapacitet za demokratsku tranziciju vlasti, i da se zaista otvorio ozbiljan prostor za demokratiju.

“Ipak, kada govorimo o učinjenom na polju evropskih intergancija, Crna Gora je imala izgubljenih 18 mjeseci. I kad govorimo o obnovi zemlje i reformaciji sistema, nije se desio progres kakav sam očekivao”, kazao je Vajs.

On je način na koji je formirana 43. Vlada Crne Gore ocijenio kao “veoma hrabar korak konstituenata da formiraju manjinsku vladu”.

“Ključna stvar koja ujedinjuje partije u Vladi, ali i druge političke snage, je ulazak Crne Gore u EU. Postoji pozitivan vjetar zajedničkih interesa da se Crna Gora punopravno učlani u EU i to je ono što ih drži zajedno”, dodao je Vajs, prenosi portal RTCG.

Vajs je rekao da je veoma značajno što Crna Gora sada ima premijera iz zelene partije, navodeći da nijedna država u EU nema šefa vlade koji dolazi iz takve političke struje.

“Crna Gora sada ima i premijera i ministra ekologije i još neke resore koje vode kadrovi iz zelene političke partije. To je ideja koja je svakog dana jača u Evropi. Drago mi je što se u Crnoj Gori dešava takav progres i to će joj značajno pomoći u međunarodnim pregovorima”, smatra Vajs.

On je ocijenio da, bez obzira na sadašnje geoploitičke prilike i ocjene da bi rat u Ukrajini mogao pogurati integracije zemalja Zapadnog Balkana, pred njima ipak stoje obaveze i standardi koji se moraju ispuniti.

“Ipak, jasno je da su zemlje poput Francuske i Holandije sve više otvorene da shvate da je Zapadni Balkan dio Evrope i da zemlje poput Crne Gore treba da sjede zajedno sa razvijenim evropskim državama za istim stolom. Dakle, zainteresovanost u mnogim evropskim zemljama raste i to mnogo pomaže integraciji Crne Gore”, tvrdi Vajc.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS