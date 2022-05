Traže ocjenu ustavnosti dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi

Podgorica, (MINA) – Poslanički klub Demokratskog fronta (DF) podnio je Ustavnom sudu predlog za ocjenu ustavnosti dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim su odgođeni lokalni izbori.

U predlogu DF-a se navodi da bi se ostankom na snazi takvog zakona stvorio opasan i protivustavan presedan po kojem je intervencijom zakonodavca moguće proizvoljno mijenjati izborni sistem, i to dok traju ranije zakazane izborne radnje.

Iz DF-a su kazali da bi se tako, na primjer, moglo dogoditi da, ukoliko osporeni propis ostane u pravnom poretku, zakonodavac u septembru odluči da pomjeri rok za održavanje lokalnih izbora najkasnije za mart sljedeće godine.

„S obzirom na navode tog predloga, jasno je da su ispunjeni procesni uslovi da se ova predmet prioritetno razmatra na Ustavnom sudu“, navodi se u saopštenju DF-a.

Iz tog političkog saveza ocijenili su da je jasno da je propis neustavan u cjelini i u potpunosti protivan potvrđenim međunarodnim ugovorima.

„Prema tome, zakon nije usvojen dvotrećinskom većinom kako to Ustav nalaže, nego prostom. Pored toga, predstavlja direktno kršenje zabrane povratnog dejstva zakona, uzimajući u obzir da su izbori ranije raspisani za jun i jul ove godine“, kazali su iz DF-a.

Iz DF-a su dodali da je sam predlagač takvog zakona konstatovao da on treba biti privremena zamjena za sveobuhvatnu izbornu reformu, gdje je za takvu zakonodavnu aktivnost bila potrebna dvotrećinska većina.

Oni su kazali da je „sporni tekst“ o odlaganju izbora inkorporiran u Zakon o lokalnoj samoupravi, a ne u Zakonu o izboru odbornika i poslanika.

„Čime je predlagač svjesno zaobišao dvotrećinsko odlučivanje, iako se u pogledu materije regulisanja sporni tekst nesporno bavi uređenjem izbornog sistema i to u dijelu termina održavanja izbora“, dodaje se u saopštenju.

Kako su naveli, prije donošenja spornog propisa već su bile donijete odluke o raspisivanju izbora.

„Bilo da su prijevremeni ili redovni izbori, a koji su već raspisani, svoje utemeljenje imali su i imaju u propisima koji su važili u momentu raspisivanja“, ističe se u saopštenju.

Dodaje se da se, da bi bilo koja odredba bila legalna, moraju ispuniti domaći i evropski standardi zakonitosti, a pravni osnov kod tog zakona je, prema ocjeni DF-a, u cjelosti izostao, buduću da je njime prekršen najviši pravni akt.

Iz DF-a su naveli da su izborne radnje za lokalne izbore počele da se odvijaju po propisima koji su bili na snazi u vrijeme raspisivanja izbora, a novim aktom je došlo do stvaranja situacije koja je u cjelosti suprotna načelu vladavine prava i pravne sigurnosti.

Kako su kazali, Opštinska izborna komisija Budve utvrdila je listu DF-a za taj grad čiji je nosilac Milo Božović i iz toga je potpuno je jasno da je usvojeni zakon direktno protivan ostvarivanju biračkog prava.

„Imajući sve u vidu, DF predlaže da Ustavni sud Crne Gore svojim rješenjem hitno pokrene postupak ocene ustavnosti osporenog akta, te da nakon sprovedenog postupka ukine u cjelosti dopunu Zakona o lokalnoj samoupravi“, zaključili su iz DF-a.

