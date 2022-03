Što skorije deblokirati institucije i nastaviti sa obavezama

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da što skorije deblokira institucije i nastavi sa ispunjavanjem obaveza iz evropske agende i članstva u NATO-u,

To je poručeno tokom razgovora crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića i specijalnog izaslanika Evropske unije (EU) za Zapadni Balkan Miroslava Lajčaka.

Iz Službe za inforimisanje predjsednika su saopštili da je, tokom razgovora, posebno bilo riječi o aktuelnoj situaciji u Crnoj Gori.

“Izraženo je očekivanje da se što skorije deblokiraju institucije i da Crna Gora nastavi sa ispunjavanjem obaveza iz evropske agende i članstva u NATO-u”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, bilo je riječi i o procesima u regionu, posebno u kontekstu ratnih dešavanja u Ukrajini.

