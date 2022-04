Rajnke: Slučaj Marovića definicija nekažnjivosti

Podgorica, (MINA) – Slučaj nekadašnjeg predsjednika Srbije i Crne Gore, Svetozara Marovića, definicija je nekažnjivosti, kazala je američka ambasadorka u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke.

Biro za kontrolu inostrane imovine Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) uveo je sankcije protiv Marovića, kao i još šest sadašnjih ili bivših zvaničnika i jednog entiteta iz četiri države Zapadnog Balkana, koji su povezani sa, kako se navodi, destabilizacijom regiona i korupcijom.

“Nadamo se da će današnje akcije dodatno podstaći crnogorske vlasti da se suoče sa korupcijom. Znamo da javnost to zahtijeva”, napisala je Rajnke na Tviteru /Twitter/.

Ona je istakla da je to početak.

“SAD su posvećene promovisanju odgovornosti i borbi protiv nekažnjivosti za one koji su uključeni u značajnu korupciju na Zapadnom Balkanu i širom svijeta, pošto korupcija bilo gdje šteti nacionalnoj bezbjednosti i ekonomskom zdravlju SAD, naših partnera i saveznika”, navela je Rajnke.

