Radulović: Pravi trenutak da EU potvrdi posvećenost politici proširenja

Podgorica, (MINA) – Pravi je trenutak da Evropska unija (EU) potvrdi svoju posvećenost politici proširenja, kazao je ministar vanjskih poslova Đorđe Radulović dodajući da Crna Gora stoji rame uz rame sa svojim evropskim partnerima.

Radulović je, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, učestvovao na Konferenciji o budućnosti Evrope – Jedinstvom i snagom zajedno u odbrani demokratije i slobode.

“Danas svjedočimo najtamnijem periodu u poslijeratnoj istoriji evropskog kontinenta. Svjesni te činjenice, dužni smo da pokažemo naše jedinstvo, snagu i volju u odbrani vrijednosti demokratije i slobode” kazao je Radulović tokom online obraćanja.

Radulović je naglasio da budućnost EU ujedno označava i budućnost Crne Gore, koja je, kako je rekao, najnapredniji kandidat za članstvo u Uniji i dosljedno prati njenu Zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku.

“To znači da i u teškim vremenima poput ovog koje će zasigurno odrediti našu generaciju, ona stoji rame uz rame sa svojim evropskim partnerima”, rekao je on.

Radulović je kazao da tokom posljednjih 30 godina “svjedočili smo brojnim sličnim trenucima koji su definisali budućnost prethodnim generacijama”.

“Zato nema sigurne, stabilne i prosperitetne budućnosti za Crnu Goru, bez naše zajedničke evropske budućnosti”, kazao je Radulović.

Govoreći o ratu u Ukrajini, on je reko da Crna Gora čvrsto podržava suvernitet, nezavisnost i teritorijalni integritet Ukrajine u okviru njenih međunarodno priznatih granica.

On je naveo i da je osuđujući napad na tu državu, Crna Gora pridružila sankcijama protv Ruske Federacije.

Radulović je naglasio da je, u svijetlu ovih dešavanja, i očuvanja mira i stabilnosti u regionu, pravi trenutak da EU potvrdi svoju posvećenost politici proširenja.

