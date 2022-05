Perspektiva EU članstva glavni pokretač reformi u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori dvije trećine građana snažno podržava članstvo države u Evropskoj uniji (EU), kazala je predsjednica crnogorske Skupštine Danijela Đurović dodajući da očekuje da će nova parlamentarna većina nastaviti da predano radi u cilju dobijanja datuma članstva.

Iz Skupštine je saopšteno da je Đurović, tokom sastanka sa delegacijom poslanika Evropske narodne partije Evropskog parlamenta (EPP), kazala da perspektiva članstva u EU ostaje trajno opredjeljenje i glavni pokretač reformi u Crnoj Gori.

Ona je rekla da je zbog toga neophodna kontinuirana podrška Unije, dodajući da punopravno članstvo u EU predstavlja primarni strateški cilj Crne Gore.

„Đurović je izrazila posebno zadovoljstvo činjenicom da je u delegaciji i predsjedavajući Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Vladimir Bilčik, kojeg je pozvala da ohrabri EU da se dodatno posveti politici proširenja, posebno kada je u pitanju Crna Gora“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, Đurović je istakla da bi pokretanjem širokog parlamentarnog dijaloga oko ključnih imenovanja u pravosuđu bila poslata snažna poruka EU da među političkim akterima postoji jedinstven stav oko krucijalnih političkih pitanja.

„Ona je podsjetila da je Crna Gora jedina zemlja kandidat koja je otvorila sva pregovaračka poglavlja i izrazila očekivanje da ćemo u najskorijem periodu dobiti završna mjerila za poglavlja 23 i 24 kako bi došlo do dinamičnije etape zatvaranja“, rekli su iz Skupštine.

Đurović je ponovila da su potrebni konkretni znaci podrške zemalja članica EU kako bi osigurali stabilnost i bezbjednost cijele Evrope.

„Za bezbjednost regiona Zapadnog Balakana od naročite je važnosti da sve zemlje postanu dio evropske porodice u što skorijem periodu“, dodala je Đurović.

Portparol za proširenje i susjedstvo grupe EPP-a Andrej Kovačev je, kako je saopšteno, pozdravio današnji sastanak sa crnogorskim parlamentarcima, ističući da je susret prilika da prenesu poruku podrške evropskoj integraciji Zapadnog Balkana.

On je naglasio da Crna Gora predstavlja, kako je rekao, uspješnu evropsku priču koja treba da zaokruži proces integracija što prije kako bi postala punopravna članica EU.

„Evropski parlamentarci su ohrabrili reformske procese i ukazali na važnost kontinuiranog dijaloga u Skupštini Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

