Pavićević: Pad Vlade nije pobjeda DPS-a

Podgorica, (MINA) – Pad 42. Vlade Crne Gore nije pobjeda Demokratske partije socijalista (DPS), poručio je poslanik koalicije Crno na bijelo Srđan Pavićević.

Poslanici crnogorskog parlamenta izglasali su nepovjerenje Vladi premijera Zdravka Krivokapića.

On je rekao da je Vlada premijera Zdravka Krivokapića završila sa svojim stažom jer nije mogla da se održi.

“Podržavalo ju je 11 poslanika u parlamentu, a nijesu ni svi ministri”, rekao je Pavićević novinarima nakon sjednice.

Prema riječima Pavićevića, to govori o kredibilnosti i stabilnosti te vlade.

“Izgubila je povjerenje u većini. Razlog mog javljanja je da je vlada pala zbog ovoga i dajem riječ da će svaka sljedeća vlada pasti ako ne bude kao vlada modernih evropskih zemalja”, rekao je Pavićević.

On je istakao da će pasti i sljedeća vlada ne bude li, kako je rekao, u kontekstu savremenih demokratskih standarda.

Pavićević je upozorio DPS da to nije nikakva njihova pobjeda.

“Njihovi vatrometi i slavlja doveli su nas dotle da postoje dvije Crne Gorez prema tome oni su posljednji koji imaju pravo i moralni kapacitet da slave”, naveo je Pavićević.

Kako je kazao, to nije slavlje DPS-a, nego slavlje demokratije.

