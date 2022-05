Odnosi Crne Gore i Sjeverne Makedonije primjer na Zapadnom Balkanu

Podgorica, (MINA) – Odnosi Crne Gore i Sjeverne Makedonije su primjer na Zapadnom Balkanu, poručeno je tokom bilateralnog susreta premijera Dritana Abazovića i makedonskog predsjednika Steva Pendarovskog.

Konstatovano je i da međunarodne odnose dvije države karakteriše prijateljstvo, otvorenost, kontinuirana međusobna podrška u okviru regionalnih i multilateralnih formata saradnje i zajednička vizija dvije države da svoju budućnost grade na tekovinama euroatlantizma.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović i Pendarovski su se saglasili da su odlični bilateralni odnosi tokom prethodne godine dodatno osnaženi frekventnim političkim dijalogom čime je potvrđena posvećenost i otvorenost dviju zemalja za nastavkom uspješne saradnje.

“U tom smislu, posebno je naglašeno savezništvo dvije države u okviru Alijanse i zajednička evropska budućnost Crne Gore i Sjeverne Makedonije, za koju je naša država spremna, kao lider u procesu integracija, pružiti ekspertsku i svaku drugu pomoć”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS