Nikolić: Na izbore ako ne bude dogovora narednih nekoliko dana

Podgorica, (MINA) – U Demokratskoj partiji socijalista (DPS) ocekuju da bi manjinska vlada mogla biti formiran naredniuh nekoliko dana, navodeći da ako to nije moguće napore treba usmjeriti na vanredne izbore koje bi mogla organizovati tehnička vlada.

Poslanik Andrija Nikolić je kazao Gradskoj TV da podržavaju formiranje vlade što prije, jer je država bez vlade kao kuća bez domaćina.

“Treba hitno zaustaviti brukanje Crne Gore u međunarodnoj javnosti, prije svega u NATO-u i Evropskoj uniji”, kazao je Nikolić.

On je rekao da DPS nema ništa protiv ideje mandatara da širi osnovu multietničke vladajuće koalicije, koja bi ovom prilikom imala svoju izvršnu formu u manjinskoj vladi.

“Dakle, nemamo ništa protiv da u vladi bude Socijalistička narodna partija (SNP). Uostalom upravo smo mi nebrojeno puta tokom posljednje decenije pozivali SNP da uđe u Vladu”, rekao je Nikolić.

On je naglasio da se potive pravu, bilo koga, da postavlja ultimatume, i da određuje ko može, a ko ne može u Vladu.

“To pravo pripada isključivo mandataru. Ne i SNP-u, iz mnogo razloga. Protivimo se tome i zato što ne želimo da uz našu podršku bilo ko ruinira teško namaknutu državno odgovornu i proevropsku većinu koja, kada je u punom sastavu, ima podršku 44 poslanika u Parlamentu”, kazao je Nikolić.

Kako je naveo, postoji podrška 44 proevropska poslanika.

“Ako SNP želi da priđe toj platformi, odlično”, rekao je Nikolić.

On je kazao da očekuju da se posao formiranja vlade okonča u roku od četiri do pet dana.

“U protivnom treba završiti sa idejom manjinske vlade i napore usmjeriti ka brzim izborima. Moguće, uz formiranje tehničke vlade koja bi ih pripremila”, rekao je Nikolić.

