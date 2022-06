Misija OEBS-a važan partner Crne Gore u sprovođenju reformi

Podgorica, (MINA) – Misija OEBS-a važan je partner Crne Gore u reformskom procesu, kazao je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić.

Kako je saopšteno iz Krivokapićevog resora, on je, na sastanku sa šeficom Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag, rekao da je potrebno iskoristiti momentum kako bi se nastavila još snažnija podrška u demokratizaciji društva, izbornom procesu, kao i u oblasti medija i sektoru bezbjednosti.

„Zajednički je konstatovano da Crna Gora i Misija OEBS-a ostvaruju sadržajnu i konstruktivnu saradnju, što potvrđuje redovan dijalog na visokom nivou, kao i predstojeća posjeta predsjedavajućeg OEBS-om i ministra vanjskih poslova Poljske Zbignjeva Raua Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, istaknuta je važna uloga OEBS-a na području koje okuplja 57 država od Vankuvera u Kanadi do Vladivostoka u Rusiji.

