Krivokapić: Veliki poraz konstituenata manjinske vlade

Podgorica, (MINA) – Rezultati lokalnih izbora u Beranama i Ulcinju veliki su poraz konstituenata manjinske vlade, ocijenio je premijer Zdravko Krivokapić.

On je, komentarišući izjavu mandatara i lidera Građanskog pokreta URA Dritana Abazovića, koji je kazao da je Crna Gora, nakon lokalnih izbora u Beranama i Ulcinju, korak bliže formiranju manjinske vlade, istakao da političari uvijek mogu da poraz pretvore u pobjedu.

“Mislim da je ovo jedan veliki poraz onih koji predstavljaju konstituente manjinske vlade i da im to nikako ne daje za pravo da im lokalni izbori izbori budu mjera manjinske vlade”, kazao je Krivokapić Televiziji Crne Gore.

Krivokapić je rekao da je manjinska vlada neustavna, dogovorena na pogrešan način, koncipirana bez principa i kako je kazao, predstavlja prevaru izborne volje građana od 30. avgusta 2020.

“Najveći benefit od 30. avgusta je sloboda koja se dogodila, a da bi se to njegovalo u budućnosti najbolji način je da krenemo svi u izbore. To je najpoštenije, jedino demokratsko i neka bude pobjednik onaj ko osvoji najviše mandata”, kazao je Krivokapić, prenosi portal RTCG.

On je istakao da nema komentar o rezultatu izbora u Ulicnju, dok smatra da je lista Berane sad pokazala potencijal.

“Berane sad, kojem smo dali podršku uspjelo je da dokaže da je veći potencijal od pojedinačno bilo kojeg konstituenta Demokratskog fronta. Da je Demokratska partija socijalista napokon doživjela ono što se predviđalo, jedan veliki poraz”, poručio je Krivokapić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS