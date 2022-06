Konjević: Članstvo u NATO-u jedna od najboljih odluka crnogorske politike

Podgorica, (MINA) – Članstvo u NATO-u predstavlja jednu od najbojih i najmudrijih oduka zvanične crnogorske politike, ocijenio je crnogorski ministar odbrane Raško Konjević, dodajući da današnji geopolitički kontekst potvrđuje ispravnost te odluke.

Konjević je, na prijemu povodom pete godišnjice članstva u NATO-u koji su upriličili on i ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić, rekao da u milenijumskom trajanju Crne Gore, ima mnogo datuma koji se pamte.

On je kazao da datum pristupanja Alijansi “sija gotovo jednakim sjajem” kao datum kada je Crna Gora obnovila nezavisnost.

“Postali smo dio saveza najmoćnijih demokratskih država. Vizija Deklaracije o nezavisnosti dostigla je svoj prvi cilj”, rekao je Konjević.

Kako je dodao, nakon prijema, Crna Gora je ostala posvećena zadacima iz svoje evroatlantske agende.

“Danas uživamo benefite članstva. Budućnost Crne Gore je sigurna”, rekao je Konjević.

On je kazao da su procesi reforme konstantni i neophodni.

“Od februara, rat u Ukrajini je izmijenio bezbjednosnu i djelimično političku arhitekturu Evrope. Ulazak u NATO predstavlja zaštitu teritorijalnog integriteta i suvereniteta države”, rekao je Konjević.

On je poručio da bezbjednost nikada nije imala višu cijenu, dodajući da će, svjesna toga, Crna Gora adaptirati svoju poziciju unutar Saveza.

“Sprovešćemo obavezu o povećanju odbrambenog budžeta, što će uticati da dostizanje kriterijuma od dva odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) za odbranu bude izvodljivo i održivo”, rekao je Konjević.

On je poručio da Crna Gora ostaje privržena evratantskoj sredini kojoj pripada.

“Vjerujem da ćemo, kao dio EU, naredne jubileje dočekivati bez rata”, poručio je Konjević.

Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić rekao je da je članstvo u NATO-u potvrda istorijskih pobjeda Crne Gore i, kako je dodao, završetak milenijumskog bunta.

“Crna Gora je bila na raskršću civilizacija i stalno je morala da pravi više istorije nego drugi”, rekao je Krivokapić.

On je kazao da je Crna Gora bila spremna za izazove, dodajući da, iako nije stvorila veliko materijalno bogatstvo, jeste ideju o slobodi.

Crna Gora je, kako je istakao Krivokapić, bila oltar slobode južnoslovenskih naroda.

Prema riječima Krivokapića, najveću pobjedu Crne Gore predstavlja pobjeda multietničke harmonije, koja je posljednjih nekoliko vjekova čuvala državu.

“Upravo je stvaranje društva multietničke harmonije u ovom vijeku najveći izazov”, rekao je Krivokapić.

On je kazao da je i NATO pokazao moć trajanja u prethodne 73 godine, obezbijedivši sedamdesetogodišnji mir.

“Nema u istoriji tako dugoog peroda prosperiteta kao što je obezbijedio kišobran NATO-a”, rekao je Krivokapić.

On je, govoreći o ratu u Ukrajini, kazao da ne može biti pomirenja sa onima koji hoće agresiju, i ukidanje Ukrajine kao što se dogodilo Crnoj Gori 1918.

Zamjenik generalnog sekretara NATO-a Mirčea Džoana kazao je, u video poruci, da je Crna Gora cijenjeni saveznik, s mjestom za stolom i jednakim glasom u oblikovanju budućnosti Alijanse.

“Vaš doprinos čini našu Alijansu snažnijom i bezbjednijom i na tome vam zahvaljujem”, rekao je rekao je Džoana.

On je naveo da su svi NATO saveznici ujedinjeni sa zajedničkom svrhom.

“Da stoje jedni uz druge, da štite jedni druge i, ako je to potrebno, da se bore da brane jedni druge. Danas, kada je rat ponovo u Evropi, ova posvećenost je važnija nego ikad”, poručio je Džoana.

