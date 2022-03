Knežević: Bulajić se ponaša u skladu sa Ustavom

Podgorica, (MINA) – Vršilac dužnosti predsjednika parlamenta Strahinja Bulajić ponaša se u skladu sa Ustavom i neće zakazati sjednicu Skupštine na kojoj bi se formirala drugačija većina od postizborne, poručio je jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Milan Knežević.

On je kazao da građani nijesu 30. avgusta glasali da lideri Građanskog pokreta URA i Socijalističke narodne partije (SNP) Dritan Abazović i Vladimir Joković, poslije godinu dana pođu sa Demokratskom partijom socijalista (DPS), Socijaldemokratskom partijom (SDP) i Socijaldemokratama (SD).

“Ako je Abazović spreman da u okviru aktuelne parlamentarne većine se dogovorimo o izboru nove vlade, Bulajić će zakazati sjednicu Skupštine odmah nakon završetka ove emisije”, rekao je Knežević u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti.

Knežević je kazao da je problem što Abazović želi sa DPS-om, SDP-om i SD-om da promijeni izbornu volju, a to može, kako je dodao, da uradi samo na izborima.

On je dodao da Abazović i Joković “nijesu dobili mandat da uspostavljaju hibrid od Vlade”.

Upitan da li manjina poslanika ima pravo da blokira rad Skupštine, Knežević je naveo da je izborna volja iznevjerena onoga trenutka kada je iz Vlade izbačen DF I, kako je naveo, napravljena koalicija URA-e i nevladine organizacije “Ne damo Crnu Goru” Zdravka Krivokapića.

Knežević je rekao i da je “odmah za raspisivanje izbora”.

On je rekao i da će, ukoliko potpredsjednik Skupštine Ervin Ibrahimović zakaže sjednicu, “dobiti krivičnu prijavu”.

Knežević je istakao da će, ako se formira manjinska vlada, pozvati Demokrate i sve snage koje se protive tome, da formiraju organizacioni odbor “koji će početi vaninstitucionalnu borbu protiv očigledne političke korupcije”.

“Svi zajedno možemo doći do kritične mase koja će izvršiti demokratski pritisak na Abazovića i sve koji žele da prekroje izbornu volju i da kroz taj pritisak dovedemo do spremanja uslova za formiranje vlade nacionalnog jedistva i da se dogovorimo kada će biti izbori”, naveo je Knežević.

On je, o stavu potpredsjednice Skupštine Branke Bošnjak koja je kazala da poštuje odluku SNP-a i da Bulajić treba da zakaže sjednicu, naveo da Bošnak ima pravo na svoj stav, ali da Bulajić čuva Ustav i da neće zakazati sjednicu.

“I ona je potpredsjednica Skupštine, pa neka to uradi ona. Smatramo da Bulajić čuva Ustav i zakone Crne Gore”, rekao je Knežević.

Knežević je pozvao Abazovića da vrati mandat predsjedniku države Milu Đukanoviću, a i Joković bi, kako je naveo, trebao da vrati mandat jer je na njihovoj listi nastupao sa anti DPS pozicija.

On je kazao da želi dobre odnose sa SAD i svima, “ali na nivou partnerstva”.

