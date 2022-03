Izbori u Ulcinju i Beranama potvrdili snagu DPS-a

Podgorica, (MINA) – Izbori u Ulcinju i Beranama i činjenica da je Demokratska partija socijalista (DPS) u obje opštine stranka sa pojedinačno najviše osvojenih glasova, potvrdili su snagu DPS-a, saopšteno je iz te partije.

Kako je saopšteno iz te stranke, DPS uprkos svemu osvaja najviše glasova pojedinačno.

“Činjenica da smo godinu i po dana u opoziciji, permanentno izloženi hibridnom ratu i kampanjama orbite „srpsko – ruskog sveta“, njihovih kleronacionalističkim izvršilaca, kao i pokušajima satanizacije od strane političke konkurencije, dakle uprkos svemu tome DPS na svakom izbornom procesu osvaja pojedinačno najveći procent glasova birača”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da takvu snagu partiji daju članovi i simpatizeri koji DPS prepoznaju kao glavni stub građanske i sekularne Crne Gore.

“Jedinog koncepta koji građanima garantuje stabilnost, multietnički sklad i toleranciju. Sigurni smo da će takvoj viziji Crne Gore, samo rasti podrška našoj partiji jer je ta ideja apsolutno superiorna u odnosu na ono što naša politička konkurencija nudi”, dodaje se u saopštenju.

U DPS-u su uvjereni da su postignuća te stranke njihova lična karta.

“Prema čemu se birači opredjeljuju. Istorijske učinke Demokratske partije socijalista ne može zasijeniti i potrijeti zasljepljujuća mržnja, i kalkulantski pokušaji diskreditacije naše partije”, kaže se u saopštenju.

U DPS-u smatraju da nema te prevare i demagogije koja može dovesti u pitanje činjenicu da je ta partija bila stub politike koja je sačuvala mir u državi u ratom zahvaćenom region.

“Uvela stabilnu valutu, obnovila nezavisnost, Crnu Goru uvela u članstvo NATO saveza, privukla najuglednije investitore, pokrenula strateške razvojne projekte, Crnu Goru dovela pred vrata EU”, dodaje se u saopštenju.

Iz DPS-a su kazali da je ne manje važno, što su uspjeli kako sa pozicije vlasti tako i iz opozicije da, kako su rekli, odbiju sve frontalne napade velikosrpskog nacionalizma, koji je prijetio da pokori Crnu Goru.

“Svjesni smo potrebe da i Ulcinj i Berane dobiju odgovornu lokalnu vlast koja neće biti formirana na mržnji, revanšizmu sa jedne strane i ličnim, partijskim i drugim privilegijama sa druge”, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da iskustvo iz Kotora, Budve, Tivta svjedoči da koalicije sastavljene na takvoj platformi, po pravilu, opštine i njene građane vode ka blokadi rada institucija, potpunoj paralizi funkcionisanja, što se u krajnjem završava uvođenjem prinudnih uprava.

“Želimo da vjerujemo da će svi subjekti i učesnici posljednjih izbora pokazati zrelost i odgovornost. Svi oni koji baštine vrijednosti građanske, multietničke, antifašističke, demokratske i evropske Crne Gore naši su sagovornici”, navodi se u saopštenju.

Oni su zahvalili svim glasačima, simpatizerima, aktivistima kao i koalicionim partnerima jer su DPS-u pomogli da zajedničkim radom pokažu da ideja savremene Crne Gore, pobjeđuje i u uslovima neviđene medijske kampanje, zloupotrebe resursa, funkcija, vjere i religije.

“Uvjereni smo da je ideja građanske Crne Gore neuništiva, i da nema dostojnu alternativu na političkoj sceni”, zaključuje se u saopštenju.

