Insistirati na novoj upravljačkoj strukturi i profesionalizaciji institucija

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, u mandatu 42. Vlade, nazadovala u domenu ekonomske politike, evropskih integracija, bezbjednosnog sektora i zdravstva, ocijenjeno je iz Demokratske partije socijalista (DPS).

U zaključcima Glavnog odbora (GO) DPS-a se navodi da je, iz tog razloga, potrebno insistirati na novoj i stručnoj upravljačkoj strukturi ali i profesionalizaciji institucija u Crnoj Gori.

“U oblasti ekonomske politike, Crna Gora je u mandatu 42. Vlade nazadovala. Nezaposlenost je porasla, investiciona atraktivnost Crne Gore kao destinacije značajno je slabija”, kaže se u zaključcima sa sjednice GO DPS-a.

Iz DPS-a su ocijenili da je na mjestima odlučivanja postavljen nestručni kadar, dodajući da je neophodno hitno otpočeti sa uključivanjem visokostručnog kadra u upravljanje ekonomskim resorima i kompanijama u većinskom vlasništvu države.

Kako su kazali, budžetska netransparentnost stvara sve veći problem javnim finansijama.

“Potrebno je pripremiti predlog mjera za dinamiziranje ekonomske, investicione aktivnosti u cilju povećanja budžetskih prihoda i otvaranja novih radnih mjesta u realnom sektoru”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, neophodno je pripremiti set zakonskih rješenja kao okvir daljeg ekonomskog oporavka Crne Gore, ali i insistirati na novoj i stručnoj upravljačkoj strukturi u sektoru ekonomije i javnih finansija.

Iz DPS-a su ocijenili da, u oblasti evropskih integracija, Crna Gora nije uspjela zadržati dinamiku procesa i status lidera u regionu koji je ranije imala.

“Svjedoci smo potpunog zastoja evropskih integracija koji je prvenstveno izazvan urušavanjem postojećih i izostankom novih rezultata 42. Vlade, prvenstveno u reformskim procesima”, rekli su iz DPS-a.

Oni su kazali da je to uticalo na lošu reputaciju političkih aktera koji su činili Vladu, ali je, prema ocjeni DPS-a, stvorilo veoma negativan uticaj na ukupan društveno politički razvoj Crne Gore i dovelo do narušavanja međunarodnog imidža države.

“Neophodno je da DPS, kao dominantan promoter evropske politike, utiče da nova vlada u što skorijem roku preduzme ključne korake koji bi vodili do kvalitativnih i efektivnih rezultata, prije svega u ispunjenju privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24, kao i početku zatvaranja preostalih pregovaračkih poglavlja”, rekli su iz DPS-a.

Oni su istakli da je, u međunarodnim aktivnostima, neophodno afirmisati ključne vanjsko-političke prioritete i njihovu realizaciju, kako bi se popravila reputacija Crne Gore.

To, kako su dodali, ide u prilog i potrebi da u okolnostima izazova sa kojima se suočava Evropa dođe do stabilizacije Balkana uz neupitnu opredijeljenost evropskim vrijednostima.

“U oblasti bezbjednosnog sektora, imajući u vidu pričinjenu štetu Crnoj Gori u svim njegovim oblastima, neophodno je hitno stvoriti jake institucije odbrane i bezbjednosnih službi po mjeri crnogorskih nacionalnih interesa”, rekli su iz DPS-a.

Oni su kazali da je neophodno sprovesti hitne promjene na čelnim pozicijama bezbjednosnog sektora, čime bi se upravljanje vratilo u okvire države Crne Gore.

“Potrebno je obnoviti raniji stepen koordinacije sa partnerima kako bismo imali pristup svim dokumentima od interesa za globalnu, regionalnu i nacionalnu bezbjednost”, rekli su iz DPS-a.

Oni su kazali da bezbjednosna procjena svih zaposlenih predstavlja neophodan uslov za dalji rad i reformu u toj oblasti, imajući u vidu da je, kako su kazali, prethodnih šesnaest mjeseci odbrambeno-bezbjednosni sektor pretrpio ogromnu negativnu kadrovsku promjenu.

“Potrebno je, u što kraćem roku, definisati procedure koje će omogućiti punu profesionalizaciju svih institucija koje se bave pitanjima odbrane i bezbjednosti”, kazali su iz DPS-a.

“Period od decembra 2020. do danas obilježen je urušavanjem zdravstvenog sistema i dostizanja pozicije Crne Gore kao crne epidemiološke tačke Evrope odlukama praćenim naglašenim populizmom i političkim revanšizmom, nezakonitim odlukama, nestašicom ljekova, krahom masovne vakcinacije, gašenjem transplatacionog programa”, kazali su iz DPS-a.

Oni su kazali da to zahtijeva hitnu analizu, procesuiranje odgovornih i preduzimanje adekvatnih mjera.

Kako su dodali, potrebno je nastaviti i završiti projekte koji su započeti do 2020. godine , a čija je realizacija potpuno zaustavljena, kao što su na primjer izgradnja novih klinika i Urgentnog centra unutar Kliničkog centra Crne Gore.

Iz DPS-a su kazali da je neophodno je vratiti političku lidersku ulogu u SEEIIST projektu.

“Potrebna je hitna kadrovska reorganizacija, pokretanje transplantacionog programa, uspostavljanje novog sistema zakazivanja i skraćenja lista čekanja, sprovođenje vidljive kampanje za obaveznu vakcinaciju djece, donošenje smjernica djelovanja u slučaju aktiviranja pandemije koronavirusa”, smatraju u DPS-u.

Oni su kazali da je potrebno preduzeti urgentne mjere na profesionalizaciji i depolitizaciji urušenog službeničkog sistema državne uprave.

“Neophodno je ispitati i preispitati sva imenovanja, postavljenja i određene vršioce dužnosti u ministarstvima i organima uprave s posebnom pažnjom na sve vrste zaključenih ugovora”, naveli su iz DPS-a.

Oni su rekli da je na sjednici dogovoreno da DPS i kroz ostale komisije GO, svojim redovnim radom i monitoringom djelovanja 43. Vlade u kontinuitetu, doprinesu ispunjavanju programskih prioriteta.

“U skladu sa programskim opredjeljenjima DPS-a i navedenim principima djelovanja u odnosu na planirani sastav i funkcionisanje buduće vlade, GO je dao saglasnost da DPS pruži podršku izboru 43. Vlade Crne Gore”, zaključili su iz te partije.

