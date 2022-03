Gutić: Izbori ukoliko nema brzog dogovora o vladi

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je hitno potrebna vlada koja bi rješavala ekonomska, politička i bezbjednosna pitanja, poručili su iz Bošnjačke stranke (BS) dodajući da, ukoliko nema brzog dogovora, treba ići na izbore.

Potpredsjednik BS-a Damir Gutić kazao je da svako odugovlačenje u vezi sa dogovorom oko formiranja vlade proizvodi štetu za građane i državu.

“Ukoliko ne postoji volja da se vlada formira, izbori su uvijek opcija”, istakao je Gutić.

On je rekao da Crna Gora više od 45 dana ima Vladu u tehničkom mandatu, koja ne vrši osnovne funkcije iz svoje nadležnosti.

“Vidimo da se većina ministara bavi kampanjom za izbore u Beranama, ne radeći posao za koji su izabrani, dok svjedočimo ogromnom rastu cijena goriva i osnovnih životnih namirnica”, kazao je Gutić.

Prema njegovim riječima, Skupština je u blokadi samovoljom pojedinaca, dok zabrinutost građana i međunarodnih partnera raste.

“Sve ovo pokazuje da Crnoj Gori hitno treba nova Vlada kao subjekt odgovornosti za građane i državu“, kazao je Gutić.

On je upozorio da odugovlačenje oko dogovora za formiranje vlade samo dodatno otežava politički i društveni život u Crnoj Gori, koji je dodatno pritisnut bezbjednosnim izazovima.

„Izbori su uvijek opcija. BS nikada nije kalkulisala oko strateških stvari, niti bježala od izbora. Ipak, mišljenja smo da bi izbori u ovom trenutku samo prolongirali donošenje teških odluka, kojih politički subjekti moraju da budu svjesni”, naveo je Gutić.

On je istakao da je Crnoj Gori hitno potrebna Vlada, koja bi rješavala ekonomska, politička i bezbjednosna pitanja.

“Ukoliko nema brzog dogovora, idemo na izbore“, dodao je Gutić.

