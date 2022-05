Gandel: Crna Gora ima priliku da postane dio evropske porodice naroda

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, u svijetlu geopolitičkih dešavanja, ima priliku da postane dio evropske porodice naroda, kazao je ambasador Slovačke Boris Gandel, dodajući da svi politički akteri treba predano da rade na ispunjavanju zadataka iz evropske agende.

Gandel je danas razgovarao sa predsjednicom Skupštine Danijelom Đurović.

Đurović je, kako su kazali iz Skupštine, zahvalila Gandelu na kontinuiranoj podršci Slovačke u procesu pridruživanja Evropskoj uniji (EU) apostrofirajući važnost slovačke podrške evropskoj integraciji Zapadnog Balkana.

Uz podsjećanje da Crna Gora ostaje snažno posvećena svom spoljnopolitičkom kursu, Đurović je navela da vladavina prava zauzima ključnu ulogu u reformskom napretku, i da je cilj nove vladajuće većine da do kraja mandata aktuelne vlasti Crna Gora dobije datum ulaska u EU.

Pred novom parlamentarnom većinom, kako je rekla Đurović, brojni su izazovi.

Ona je kazala da je kontinuiranim političkim dijalogom potrebno doći do kvalitetnih rješenja u pravosuđu, sa posebnim akcentom na Ustavni sud, izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, izbor vrhovnog državnog tužioca i specijalnog državnog tužioca.

“Đurović je potencirala odlučnost Skupštine Crne Gore i Vlade da ulože maksimalne napore u pravcu sprovođenja potrebnih reformi na putu ka EU, i ukazala na dobru saradnju izvršne i zakonodavne vlasti, što u prethodnom periodu nije bio slučaj”, kaže se u saopštenju.

Đurović se osvrnula i na parlamentarnu diplomatiju i istakla da je ona može biti mehanizam kojim se može dostići konsenzus unutar EU da Crna Gora treba po ubrzanoj proceduri biti primljena u članstvo.

“Gandel je pozdravio učešće manjina u vlasti, ističući da u svijetlu geopolitičkih dešavanja Crna Gora ima priliku da postane dio evropske porodice naroda”, navodi se u saopštenju.

“On je ocijenio da svi politički akteri treba predano da rade na ispunjavanju zadataka iz evropske agende, kao i da za Slovačku politika proširenja neće biti završena bez potpune integracije zemalja Zapadnog Balkana”, kaže se u saopštenju.

On je kazao da je dobro da Crna Gora slijedi svoj strateški evropski put i zaključio da proširenje EU znači i širenje bezbjednosti na cjelokupnom tlu Evrope.

“Gandel je podsjetio na važnost aktivne i frekventne komunikacije na najvišem nivou i izrazio očekivanje da će saradnja na nivou parlamenata doprinijeti tješnjem povezivanju dva prijateljska naroda”, zaključuje se u saopštenju.

