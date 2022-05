Francuska spremna da pomogne Crnoj Gori da ubrza reforme

Podgorica, (MINA) – Francuska je, kao predsjedavajuća zemlja Savjetom Evropske unije (EU) izrazila spremnost da pomogne Crnoj Gori da ubrza reforme i da se što prije pridruži EU, rekla je potpredsjednica crnogorske Vlade i minstarka evropskih poslova Jovana Marović.

Iz kabineta potpredsjednice Vlade je saopšteno da je Marović, koja je u Parizu imala niz sastanaka sa predstavnicima francuske Vlade, Predsjedništva i Senata, kazala da je Crna Gora dobila konkretne predloge u oblasti ekonomske saradnje i ekspertize na koju može računati kao država koja je odlučna da sprovede reforme.

Ona je rekla da je posjeta Francuskoj bila veoma uspješna, dodajući da je, nakon učešća na konferenciji u Senatu, imala i više konstruktivnih sastanaka.

„Izložili smo cilj i prioritete 43. Vlade, a tiču se ubrzanja procesa evropske integracije, neophodnih reformi na jačanju vladavine prava i ostalih reformi koje se odnose na pravosuđe, a trebalo bi da obezbijede rezultate na kojima EU insistira“, rekla je Marović.

Prema riječima Marović, sastanaci u Parizu će se odraziti i na konferenciju koju Francuska, u okviru svog predsjedavanja planira krajem juna.

„Mi smo dostavili predloge za konferenciju i nadamo se da će ona biti uspješna, kao I da će biti poslata snažna poruka o procesu proširenja i Zapadnog Balkana, ali i konkretno Crne Gore kao lidera u procesu evropske integracije“, rekla je Marović.

Ona je kazala kako je uvjerena da će nova Vlada djelima potvrditi svoj evropski karakter ispunjavajući svoje ključne prioritete, među kojima su, kako je istakla, jačanje vladavine prava, reforma javne uprave i jačanje ekonomskog standarda.

„Postoji spremnost političkih aktera da, uvažavanjem kulture političkog dijaloga, dodju do važnih odluka u Skupštini koje podrazumijevaju dvotrećinsku ili tropetinsku podršku, čime ćemo znacajno ubrzati nas evropski put“, poručila je Marović.

Marović se sastala sa predsjednikom Komisije za vanjske poslove i odbranu Senata Francuske Kristijanom Kambonom, koji je kazao da je Zapadni Balkan integralni dio Evrope.

Kambon je rekao da se nada da će region uskoro biti sastavni dio EU.

“Ukrajinska kriza pokazala je potrebu da pomognemo zapadnobalkanskim državama i Crnoj Gori da se što prije pridruže EU. Cilj nam je da se u okviru EU okupe države koje dijele iste vrijednosti kako bi se svi izazovi lakše i temeljnije rješavali“, poručio je Kambon.

On je prihvatio poziv Marović da posjeti Crnu Goru i sa ključnim donosiocima odluka razgovara o daljim obavezama na evropskom putu.

Kako se navodi u saopštenju, Marović se sastala i sa diplomatskom savjetnicom Emanuela Makrona, predsjednika Francuske, Izabel Dumon koja je pozdravila formiranje nove Vlade, kao i činjenicu da je bazirana na evropskim prioritetima.

„Imajući u vidu važnost koju Makron poklanja regionu Zapadnog Balkana, Francuska namjerava da pruži neophodnu podršku Crnoj Gori u cilju intenziviranja pregovaračkog procesa sa EU“, kazala je Dumon.

Ona je pozdravila stoprocentnu usklađenost Crne Gore sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, i navela da očekuje da će država nastaviti s dosljednim usklađivanjem i u narednom periodu.

Istakla je namjeru da, kroz efikasniju primjenu nove metodologije i snažniji politički pristup, Francuska doprinese kvalitetu evropske integracije i reformskih procesa na Zapadnom Balkanu.

Marović razgovarala i sa predstavnicima Ministarstva evropskih i vanjskih poslova Francuske – generalnim direktorom za Kontinentalnu Evropu Frederikom Mondolonijem i zamjenikom generalnog direktora za EU poslove Sirilom Pikimalom.

Mandoloni je naglasio da je napredak u oblasti vladavine prava ključan u cilju daljeg napredovanja na evropskom putu.

Kako je objasnio, pored donošenja zakona u skladu s pravnom tekovinom EU, neophodno je osigurati i njihovu adekvatnu implementaciju.

On je istakao da je Makron izuzetno zainteresovan za Zapadni Balkan i njegov dalji napredak u pravcu pristupanja EU, što je, kako je rekao, potrebno iskoristi sprovođenjem konkretnih reformi koje bi ubrzale proces evropske integracije.

