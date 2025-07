Krivične prijave protiv dvije osobe zbog nanošenja teških tjelesnih povreda

Podgorica, (MINA) – Budvanska policija podnijela je krivične prijave protiv A.R. (18) i maloljetnika od 17 godina, osumnjičenih za nanošenje teških tjelesnih povreda, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je budvanskoj policiji u nedjelju u ranim jutarnjim satima Hitna medicinska pomoć prijavila da se na ukazivanje ljekarske pomoći javio M.N. iz Budve.

On je, kako se navodi, prvobitno izjavio da je povrede zadobio padom.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici, u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom (ODT) u Kotoru, došli do sumnje da je M.N. povrede zadobio u fizičkom sukobu u kojem su učestvovale još dvije osobe, ispred jednog ugostiteljskog objekta u Budvi.

Navodi se da su preduzetim policijsko-tužilačkim aktivnostima identifikovani A.R. i maloljetnik od 17 godina, oba iz Podgorice i od njih su u službenim prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Budva prikupljena obavještenja na okolnosti događaja.

„Sumnja se da su A.R. i sedamnaestogodišnjak nanijeli povrede M.N. koje su izvještajem ljekara opisane kao teške – dupli prelom kostiju donje vilice, na način što su mu zadali udarce zatvorenim šakama u predjelu vilice, dok su se nalazili na terasi jednog ugostiteljskog objekta u Budvi“, kaže se u saopštenju.

Kako su kazali iz policije, M.N. je hospitalizovan u Kliničkom centru Crne Gore.

„Dok je protiv A.R. i maloljetnika, po nalogu postupajućeg tužioca u ODT u Kotoru, podnijeta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da su izvršili krivično djelo teška tjelesna povreda“, dodaje se u saopštenju.

