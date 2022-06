Đurović: Vladavina prava ključna u evropskoj aspiraciji Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Vladavina prava zauzima ključnu ulogu u evropskoj aspiraciji Crne Gore, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Kako je saopšteno iz crnogorskog parlamenta, Đurović je, tokom razgovora sa ministrom vanjskih poslova Grčke, Nikosom Dendijasom, istakla važnost reformskog procesa u Crnoj Gori.

Ona je rekla da aktuelna politička dešavanja iziskuju posvećeno političko i ekonomsko prisustvo evropskih partnera u regionu Zapadnog Balkana, naglašavajući da Crna Gora ostaje posvećena evropskoj integraciji i kredibilnom savezništvu u okviru NATO-a.

Đurović je navela da očekuje da će svi politički akteri pokazati spremnost da posvećeno rade kako bi postigli kompromis oko ključnih pitanja.

„Crna Gora je, mirnom tranzicijom vlasti 2020. godine, pokazala da je demokratski zrelo društvo koje može biti pouzdan partner Evropske unije. Pred nama je puno izazova koje ćemo nastojati da riješimo političkim dijalogom“, rekla je Đurović.

Dendijas je ocijenio da Crna Gora predstavlja uspješnu priču i podijelio optimistične poruke u pogledu evropskih integracija države.

“On je kazao da, i pored činjenice da se Zapadni Balkan suočava sa brojnim izazovima, Crna Gora ima dobru perspektivu, kao i da će Grčka nastaviti da snažno afirmiše politiku proširenja”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, sagovornici su se saglasili da intenzivna parlamentarna saradnja može doprinijeti dodatnom jačanju odnosa dvije prijateljske zemlje.

