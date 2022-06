Đurović: Funkcionisanje demokratije dobra preporuka za članstvo u EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je pokazala demokratsku zrelost, a funkcionisanje demokratije u praksi predstavlja dobru preporuku za članstvo u Evropskoj uniji (EU), ocijenila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Đurović je to kazala prilikom oproštajne posjete ambasadora Italije u Crnoj Gori Luke Zeliolija, dodajući da je Zelioli doprinio jačem povezivanju dvije države na svim poljima.

Ona je konstatovala da frekventan dijalog na najvišem nivou doprinosi unapređenju evropskog puta Crne Gore.

„Đurović je podsjetila da je Crna Gora pokazala demokratsku zrelost i da funkcionisanje demokratije u praksi predstavlja dobru preporuku za članstvo u EU“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Đurović očekuje da će pored pouzdanog i kredibilnog partnerstva u okviru NATO-a, Crna Gora i Italija uskoro imati priliku za dinamičniju kooperativnost u EU.

„Ona se osvrnula na aktuelni politički momenat u Evropi i ukazala na važnost očuvanja politike proširenja visoko na agendi EU“, naveli su iz Skupštine.

Đurović je ocijenila da će nova parlamentarna većina predano raditi na reformama, dodajući da očekuje da podrška Italije u procesu pristupanja neće izostati ni u narednom periodu.

„Zelioli je izrazio očekivanje da će parlamentarna većina prepoznati važnost aktuelnog trenutka i da će političkim dijalogom nastaviti da rješava politička pitanja ključna za dalju evropsku perspektivu naše zemlje“, rekli su iz Skupštine.

Zelioli je istakao da Crna Gora ima napredni položaj u kontekstu politike proširenja i potvrdio je da će Italija nastaviti da podržava evrospku perspektivu Crne Gore.

„On je kazao da je za Italiju od naročite važnosti da Crna Gora ojača stabilnost u ekonomskom i političkom pogledu“, naveli su iz Skupštine.

Iz Skupštine su dodali da je na sastanku ocijenjeno da dvije države imaju brojne potencijale za dalje unapređenje bilateralne saradnje, apostrofirajući strategijsko unapređenje ekonomske i privredne perspektive.

