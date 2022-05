Đukanoviću uručena međunarodna nagrada za ljudska prava

Podgorica, (MINA) – Crnogorskom predsjedniku Milu Đukanoviću danas je u Prištini uručena međunarodna nagrada za ljudska prava internacionalnog koledža AAB, za prijem i smještaj izbjeglica sa Kosova tokom rata 1999. godine i doprinos unapređenju građanskih prava u Crnoj Gori.

Iz Službe za informisanje predsjednika su kazali da je, na ceremoniji uručenja nagrade, ocijenjeno da je Đukanović jedna od najistaknutijih političkih ličnosti na Balkanu.

“Kao i hrabar političar koji je, odupirući se nacionalističkim trendovima regiona, Crnu Goru učinio simbolom stabilnosti i bezbjednom zemljom za sve”, kaže se u saopštenju.

Đukanović je zahvalio na visokom priznanju koje jem kako je naveo, za njega podsticaj i obaveza za dalji rad na prosperitetu Crne Gore, jačanju dobrosusjedskih odnosa i životu u ujedinjenoj Evropi.

Iz Službe za informisanje predsjednika su kazali da je koledž AAB najveća institucija u nejavnom visokom obrazovanju u regionu i broji oko 22 hiljade studenata, među kojima ima studenata iz Crne Gore, i hiljadu profesora.

Kako su naveli, među ranijim laureatima nagrade u različitim kategorijama, između ostalih, bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, bivši premijer Italije Masimo D Alema, crnogorski i albanski književnici Jevrem Brković i Ismail Kadare, bivši ambasador OEBS-a Vilijam Voker i bivši portparol NATO-a Džejmi Šea.

“Đukanović je održao veoma posjećeno predavanje studentima koledža na temu: Crna Gora kao faktor stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana”, kazali su iz Službe za informisanje predsjednika.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS