Đukanović: Ponosni na doprinos odbrani zajedničkih vrijednosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je ponosna na doprinos koji daje odbrani zajedničkih vrijednosti, kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović povodom pet godina članstva Crne Gore u NATO-u.

Crna Gora je 5. juna 2017. godine zvanično postala članica NATO-a.

“Prvih 5 godina članstva Crne Gore u NATO. Ponosni na doprinos koji dajemo odbrani zajedničkih vrijednosti. Zahvalni prijateljima, partnerima i saveznicima za podršku u razvoju naših kapaciteta i dostizanju standarda odgovorne NATO članice”, napisao je Đukanović na Tviteru /Twitter/.

