Crna Gora podržala rezoluciju o suspenziji Rusije iz Savjeta za ljudska prava

Podgorica, (MINA) – Agresija Rusije na Ukrajinu najbrutalniji je vid kršenja ljudskih prava, kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović, navodeći da je Crna Gora podržala rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN) kojom su suspendovana prava Rusije kao članice Savjeta za ljudska prava.

Đukanović je kazao da je Crna Gora, kao članica Savjeta, obavezna da djeluje u pravcu jačanja unapređenja i zaštite ljudskih prava na nacionalnom i globalnom planu i da pruža djelotvoran i efikasan odgovor naročito na najozbiljnija kršenja ljudskih prava.

„Agresija Ruske Federacije na Ukrajinu je najbrutalniji vid kršenja ljudskih prava i fundamentalnih principa međunarodnog prava ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava“, napisao je Đukanović na Tviteru /Twitter/.

On je poručio da Crna Gora kao odgovorna članica UN i Savjeta za ljudska prava i članica Savjeta Evrope, nikada nije i neće biti slijepa na gaženje principa ljudskih prava, a posebno na ugrožavanje prava na život.

„Zato je danas Crna Gora podržala rezoluciju Generalne skupštine UN kojom su suspendovana prava Ruske Federacije kao članice Savjeta za ljudska prava“, kazao je Đukanović.

