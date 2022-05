Crna Gora ima kapacitet da bude promoter evropskog sistema vrijednosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima kapacitet da i dalje bude promoter evropskog sistema vrijednosti u regionu, ocijenio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Iz Službe za informisanje predsjednika saopšteno je da se Đukanović u Briselu danas sastao sa predsjednicom Evropskog parlamenta (EP) Robertom Metsolom.

Đukanović je čestitao Metsoli izbor na važnu funkciju i zahvalio za pažnju koju EP i predsjednica lično posvećuju evropskoj budućnosti Crne Gore.

“Sa izuzetnom zahvalnošću gledamo na ulogu EP i pažnju koju posvećujete regionu i njegovoj evropskoj perspektivi, odlučni da nastavimo da radimo na našoj evropskoj budućnosti uz kontinuirani dijalog s Evropskim Parlamentom”, rekao je Đukanović.

On je, kako se navodi, upoznao Metsolu sa aktuelnim unutrašnjim prilikama u Crnoj Gori.

„Sa posebnim fokusom na formiranje nove vlade i njen prioritet – deblokiranje pregovaračkog procesa, cijeneći da imamo kapacitet da i dalje budemo promoter evropskog sistema vrijednosti u regionu“, kaže se u saopštenju.

Đukanović je kazao da je zabrinut zbog pogoršanja situacije na Zapadnom Balkanu, na šta je, prema njegovim riječima, presudno uticao usporen, a zatim i zaustavljen proces pridruženja, ali i pogoršanje odnosa na geopolitičkom planu na relaciji Istok – Zapad.

On je naveo da u geopolitici nema vakuma i da su se treće strane potrudile da penetriraju svoje interese na Zapadnom Balkanu.

Đukanović je naglasio da je jedini odgovor na to intezivnija integracija, kako Balkan zbog upliva antievropske politike ne bi bio izvor nestabilnosti cijele Evrope.

To ne isključuje, prema njegovim riječima, neophodnost ispunjavanja zadataka, sprovođenja reformi i jačanje vladavine prava, ali uz proaktivniji odnos EU u čemu EP može imati važnu ulogu.

Metsola je podsjetila da je i nedavna posjeta parlamentaraca Crnoj Gori na Dan Evrope jasan znak solidarnosti i podrške državi.

„Ona je pozdravila formiranje nove vlade uz poruku da očekuju nastavak saradnje sa Crnom Gorom, prije svega s Predsjednikom lično, uvjereni da će to podstaći ubrzanje reformi koje su potrebne“, navodi se u saopštenju.

Ona je ocijenila da je ovo odlučujuća godina u tom pogledu.

Metsola je istakla potrebu zaokruživanja procesa imenovanja u sudskim organima na depolitizovan, transparentan i konkurentan način.

„Uz ocjenu da borba protiv korupcije treba i dalje da bude u fokusu, najavila je skoru razmjenu posjeta između Crne Gore i EP uz interesovanje da čuje sugestije o neophodnom narativu evropskih institucija u korist ubrzanja procesa pridruživanja zemalja ZB kojima je EU davno dala obećanje“, navodi se u saopštenju.

Metsola je, kako se navodi, najavila da će rado posjetiti Crnu Goru i region, što će biti prilika za nastavak dijaloga.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS