Crna Gora apsolutno privržena organizaciji UN-a

Podgorica, (MINA) – Ujedinjene nacije (UN) spremne su da podrže Crnu Goru u ispunjavanju obaveza u oblasti ljudskih prava, što je važno i sa aspekta evropskih integracija, poručio je rezidentni koordinator UN sistema u Crnoj Gori, Piter Lundberg.

On je, na sastanku sa crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem, ocijenio da je, uprkos turbulentnoj godini i izazovima, postignuto dosta.

Lundberg je, kako je saopšteno iz službe za informisanje predsjednika, naveo da visoko cijeni aktivan angažman Crne Gore u sistemu za zaštitu ljudskih prava i ulogu u Savjetu za ljudska prava.

„Lundberg je naglasio punu spremnost UN-a da podrži Crnu Goru u procesu ispunjavanja obaveza u toj oblasti, što je važno i sa aspekta evropskih integracija čiji je proces u značajnom dijelu kompatibilan sa Agendom održivog razvoja 2030“, kaže se u saopštenju.

On je, kako se navodi, informisao Đukanovića o izradi strateškog plana za saradnju, koji predstavlja nadgradnju prethodnih dobrih iskustava saradnje Crne Gore i sistema UN-a, i mobiliše sredstva u vrijednosti 70 miliona dolara kao podršku održivom razvoju.

Lundberg je zahvalio Đukanoviću za detaljnu i otvorenu analizu aktuelnih prilika u regionu i Evropi.

„On je iskazao punu podršku evropskom putu Crne Gore na liniji zajedničkih ciljeva iz Agende održivog razvoja UN-a“, navodi se u saopštenju.

Đukanović je kazao da se nada da saradnja sa institucijama u Crnoj Gori protiče u redu i u vanrednim vremenima kako na spoljnjem, tako i na unutrašnjem planu, navodeći da očekuje skori izlazak iz takvog stanja.

On je ponovio apsolutnu privrženost Crne Gore organizaciji UN-a i Povelji, kao i generalnu posvećenost multilateralizmu.

Đukanović je naglasio da Crna Gora veoma drži do saradnje sa kancelarijom UN-a i agencijama u Podgorici.

„On je istakao da smo u veoma važnom periodu definisanja petogodišnjeg okvira za saradnju 2023-2027“, kaže se u saopštenju.

Za to su, kako je naveo, neophodne kompetente i funkcionalne institucije u Crnoj Gori, spremne da odgovorno i efikasno odgovore na potrebe dalje saradnje.

Đukanović je kazao da se nada da će brzo biti izabrana nova vlada , kako bi svi u sistemu mogli obaviti posao, osnažiti saradnju sa UN-om i nastavili sa ispunjavanjem obaveza.

„On je uz potvrđenu posvećenost oblasti ljudskih prava kao prioritetnoj u saradnji sa UN-om i zadovoljstvo obnovljenim članstvom Crne Gore u Savjetu za ljudska prava, iskazao saglasnost sa projektovanim ciljevima budućeg okvira“, kaže se u saopštenju.

Đukanović je istakao da je socijalna kohezija vrlo važan zadatak odgovorne državne politike u narednom periodu.

On je, ocjenjujući da registruje određene pomake na tom planu, naglasio da ima prostora za napredak, ali i zabrinutost usljed brutalne ofanzive nacionalističkih političkih narativa kojima emancipacija i evropeizacija nije cilj.

„Uz žaljenje što prolazimo ovakve faze, iskazao je optimizam u nastavak strateškog pravca kretanja putem usvajanja evropskog sistema vrijednosti“, navodi se u saopštenju.

