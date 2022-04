Bečić: Za Demokrate odnos prema državi i građanima iznad svake funkcije

Podgorica, (MINA) – Demokratskoj Crnoj Gori su odnos prema državi i građanima, čast i dostojanstvo iznad svake funkcije, poručio je predsjednik te stranke Aleksa Bečić.

Kakos u saopštile Demokrate, Bečić je to kazao na protestu u Herceg Novom protiv, kako se poručuje, izdaje izborne volje građana i formiranja manjinske vlade.

“Pokazali su Novljani večeras šta misle o pokušaju onih koji su spremni da zarad šačice kratkotrajne vlasti revitalizuju od građana odbačeni i poraženi DPS”, kaže se u saopštenju.

Iz Demokrata su naveli i da su Novljani pokazali šta misle o onima koji se lažno zaklinju u demokratiju, u evropske vrijednosti, u dobrobit građana, a od izbora i tih istih građana bježe glavom bez obzira jer znaju koliko im se vjeruje i kakvi su im rejtinzi.

Predsjednik Demokrata Aleksa Bečić poručio je da će sva “šarada” brzo proći, da će izbora uskoro biti, i predsjedničkih, i vanrednih parlamentarnih, da će pobjede građana tek doći jer ko jednom osvoji slobodu više je se ne odriče.

“Časno je otići u opoziciju, ali je nečasno ispisati stranice političke izdaje, i zato tamo nećete vidjeti nijednog Demokratu jer je nama politički moral na prvom mjestu!”, poručio je Bečić.

On je kazao da su, kada je izabran nezavisan i profesionalan Tužilački savjet, kada je snagom države trebalo da mu daju vjetar u leđa, da pravna država zaživi punim plućima i počne da rješava najteže probleme društva, što su kriminal i korupcija, oni odlučili da sve sruše.

“I da sa poraženima koji su takav sistem u Crnoj Gori ustanovili naprave novu većinu”, dodao je Bečić.

Bečić je dodao da je kratak ali jasan put od čuvenih spiskova za hapšenje kojima se teatralno mahalo u Skupštini, do saradnje i služenja onima sa tog spiska.

“Razmislite da li je makar jedan glasač Socijalističke narodne partije (SNP) dao glas da se nakon izbora pravi saradnja sa DPS-om, ili da ministar u toj Vladi bude Ranko Krivokapić?! Naravno da takvog nema”, istakao je Bečić.

On je, kako je saopšteno, naglasio da su zato tu Demokrate, za koje glas niti jednog građanina neće biti izdat, jer je to partija kojoj su odnos prema državi, građanima, čast i dostojanstvo iznad svake vlasti, svake funkcije.

Bečić je ocijenio da su Demokrate pokazale, i na djelu dokazale, da nije svaki političar isti.

On je podjstetio da su se svi funkcioneri Demokrata po stupanju na odgovone funkcije odrekli privilegija i radili isključivo za platu i javni interes.

“Tvrdili su da se sve radi zbog većine od 49 poslanika. Dva mjeseca kasnije, ni od tropetinske većine nema ništa, ni od njihovog “pomirenja” nema ništa. Sve se ovo radilo zbog DPS-a i šake funkcija”, rekao je Bečić.

Kako je kazao, Crna Gora se miri samo poštenim odnosom, a ne “prevarom, izdajom i borbom za funkcije”.

Iz tog razloga Demokrate neće otići na sjednicu zavjereničkog skupa na kojem planiraju uspostaviti nelegalnu i nelegitimnu Vladu. Zato, opet ćemo ih pobijediti, jer mi smo sa građanima i za građane, a ova skalamerija će brzo otići tamo gdje joj je mjesto”, rekao je Bečić.

