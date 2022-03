Abazović: Apsolutna pobjeda koalicije Za novi početak

Podgorica, (MINA) – Koalicija Za novi početak, koju čine Građanski pokret URA, Demokratska partija, Albanska alternativa, Socijaldemokrate i Socijaldemokratska partija, apsoulutni je pobjednik lokalnih izbora u Ulcinju, poručio je lider URA-e Dritan Abazović.

On je na konferenciji za novinare rekao da će nosilac liste Za novi početak, Omer Bajraktari, biti novi gradonačelnik Ulcinja.

„Proglašavam apsolutnu pobjedu koalicije Za novi početak. Kao što smo i najavili, naša lista je više nego duplo jača od drugoplasirane”, kazao je Abazović.

On je rekao da dugo prati lokalnu politiku, ali da se ne sjeća da je neka koalicija napravila takav rezultat.

Abazović je čestitao i listama koje su učestvovale na lokalnim izborima Beranama, naročito, kako je kazao, Socijalističkoj narodnoj partiji.

Nosilac Liste “Za novi početak“ Omer Bajraktari kazao je da su osvojili ubjedljivu većinu u lokalnom parlamentu.

On je rekao da će već sjutra započeti razgovore sa budućim koalicionim partnerima.

„Vjerujem da ćemo ih brzo i završiti“, dodao je Bajraktari.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS