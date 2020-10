Palmer: U ključnim resorima da budu ljudi posvećeni ispunjavanju NATO obaveza

Vašington, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) očekuju da u ključnim ministarstvima u novoj crnogorskoj vladi budu ljudi koji će osigurati da Crna Gora ispunjava obaveze koje proizilaze iz članstva u NATO-u, poručio je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Metju Palmer.

On je u intervjuu za Glas Amerike naglasio da će Vašington pomno pratiti poteze buduće vlade.

Palmer je kazao da od naredne vlade očekuju da ostane posvećena evropskom putu, da ispunjava svoje obaveze kao članica NATO-a, da blisko sarađuje sa SAD u davanju podrške prosperitetnoj i stabilnoj budućnosti i da bude posvećena reformama neophodnim za napredak ka članstvu u Evropskoj uniji.

„To je ono što očekujemo od naredne crnogorske vlade i što smo očekivali i od prethodne“, dodao je Palmer.

Na pitanje da li SAD imaju bilo kakvu ulogu ili stav o personalnim rešenjima i članovima nove vlade, on je rekao da je njihovo partnerstvo sa Crnom Gorom, a ne sa nekom određenom političkom strankom ili liderom.

„To nema veze sa pojedincima. Međutim, očekujemo i nadamo se da će na položajima u narednoj vladi Crne Gore biti ljudi s kojima možemo da radimo, koji su posvećeni budućnosti o kojoj sam već govorio“, kazao je Palmer.

Upitan da li smatra da lideri Demokratskog fronta mogu biti ti partneri, i da li se Vašington protivi da oni budu u novoj vladi, Palmer je rekao da nije njegov posao da bira ili identifikuje pojedince za određene obaveze.

„Ali želim da naglasim da je važno da u ključnim ministarstvima budi ljudi koji su spremni ne samo da budu partneri SAD, već i evropskih saveznika u zalaganju za pozitivnu i evropsku budućnost i da osiguraju da Crna Gora ispunjava svoje obaveze kao članica NATO-a“, istakao je Palmer.

Na pitanje da li je zabrinuti u pogledu prozapadne budućnosti Crne Gore, imajući u vidu da su u novoj parlamentarnoj većini i stranke koje su protiv članstva u NATO-u i koje se zalažu za snažnije veze sa Rusijom, on je rekao da u Crnoj Gori postoji snažna podrška zapadnoj orijentaciji zemlje.

„Crnogorska javnost podržava evropsku budućnost i NATO. To je temelj na kojem bi željeli da dalje gradimo“, dodao je Palmer.

Upitan kako komentariše ulogu Srpske pravoslavne crkve (SPC) u predizbornoj kampanji i u formiranju vlade, on je kazao da ljudi u Crnoj Gori imaju pravo da očekuju da će predstavnici institucija kojima je kroz demokratski proces povjerena odgovornost da formiraju vladu, a zatim i da upravljaju, biti oni koji će voditi taj proces.

Crna Gora je, kako je naveo, održala demokratske izbore koji su bili fer i slobodni, i izabrala političke lidere da zastupaju interese crnogorske javnosti u vladinim institucijama.

Zbog toga bi, smatra Palmer, tekući proces pregovora trebalo da vode lideri političkih partija kojima je javnost povjerila tu odgovornost.

„Da li to znači da crkva nema pravo da izrazi svoje mišljenje? Ima svako pravo na to, kao što pravo ima civilno društvo i druge institucije i pojedinci u Crnoj Gori. Međutim, krajnja odgovornost za formiranje vlade imaju politički lideri kojima je to povjereno”, poručio je Palmer..

Na pitanje šta bi buduća vlada trebalo da promijeni ili uradi drugačije u odnosu na prethodnu, on je rekao da svakako ima prostora da se uradi više po pitanju reformi.

„I tokom proteklih godina smo ukazivali na oblasti u kojima Crna Gora zaostaje, naročito kada je riječ o medijskim slobodama, borbi protiv korupcije i o vladavini prava. To su ključne oblasti, koje su važne za članice NATO koji nije samo savez zasnovan na interesima, već i principima“, naveo je Palmer.