Obezbijediti sigurnost u školama

Podgorica, (MINA) – Predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori pozvalo je sve institucije da hitno istraže prijavljene prijetnje školama i da se što prije obezbijedi nastavak obrazovnog procesa i sigurnost u školama.

Iz UNICEF-a su poručili da su zabrinuti zbog izvještaja o drugom incidentu prijetnji bombom školama u Crnoj Gori.

Iz te organizacije su istakli da škole treba da ostanu bezbjedna mjesta, gdje djeca stiču obrazovanje i druže se sa vršnjacima.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Huan Santander, rekao je da je neprihvatljivo da se djeca plaše da idu u školu.

„Pozivamo sve institucije da hitno istraže prijavljene prijetnje školama i da se što prije obezbijedi nastavak obrazovnog procesa i sigurnost u školama. Djeci treba da omogućimo sigurno okruženje za učenje, te da ih zaštitimo od svih prijetnji tokom školovanja“, kazao je Santander.

U saopštenju UNICEF-a se navodi da je, prema dostupnim izvještajima, drugi incident prijetnje bombom u školama izazvao strah i zabrinutost kod roditelja i djece.

„Škole bi trebalo da osiguraju bezbjedno i podsticajno okruženje za djecu, kako bi ona mogla da nastave proces obrazovanja, koji je već značajno narušen pandemijom kovida“, kaže se u saopštenju.

