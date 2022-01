Nikolaidis: Mir u BiH ponovo ugrožen

Podgorica, (MINA) – Grupa građana organizovala je protest ispred Delegacije Evropske unije u Podgorici, poručujući da se, dvije i po decenije po završetku rata u Bosni i Hercegovini (BiH), ta zemlja ponovo nalazi pred neposrednom ratnom opasnošću.

Književnik Andrej Nikolaidis kazao je da je mir u BiH ponovo ugrožen i da je cilj ponovo isti – otcjepljenje dijela BiH i njegovo pripojenje Srbiji.

“Ideologija koju ta zemlja vodi u sukob je ponovo ista: velikosrpski nacionalizam. Tek su realizatori drugi: umjesto Karadžića i Mladića, tu je sada nastavljač njihovog zločinačkog projekta, Milorad Dodik. Inspirator operacije je ponovo isti – zvanični Beograd”, rekao je Nikolaidis, prenosi Pobjeda.

On je upitao “koja je svrha dvije i po decenije angažovanja zapadnih saveznika na Balkanu, ako je region ponovo na ivici rata”.

“Čime će naši zapadni saveznici ovoga puta gasiti ratni požar kojem su oni dozvolili da se razbukta”, rekao je Nikolaidis.

On je kazao da podržava BiH u kojoj nosilac suvereniteta neće biti nacije, nego građani.

“Dodik mora biti zaustavljen. Ideje o podjeli BiH među susjedima moraju biti ugušene.To nije samo pitanje mira na Balkanu, nego pitanje elementarne pravde i etičnosti”, kazao je Nikolaidis.

