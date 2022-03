Narednih dana obilna kiša i jak vjetar

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori se od večeras do subote očekuju nestabilne vremenske prilike koje mogu usloviti smetnje, prvenstveno u oblasti saobraćaja i u elektroenergetskom sistemu, upozorili su iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Iz tog resora su kazali da se očekuju obilne količine padavina sa jakim južnim vjetrom, posebno na sjeveru i duž obale, gdje će povremeno kratkotrajni udari imati i olujni karakter.

„Očekuje se i topljenje snijega u planinskim predjelima, naročito u nižim, koji su trenutno pod sniježnim pokrivačem“, kaže se u saopštenju.

Kako su rekli iz MUP-a, za vikend i u ponedjeljak očekuje se pad temperature, pa će kiša preći u snijeg u sjevernim i centralnim planinskim predjelima.

„Očekuje se kratkotrajno obilna količina kiše, naročito sjutra, pa su zbog toga potencijalno mogući problemi sa obilnom količinom vode u urbanim sredinama, na bujičnim tokovima i mjestima gdje su vršeni ozbiljni građevinski zahvati i narušena prirodna povezanost tla“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se posebno obilna kiša, prema prognozi, očekuje u širem regionu Orjena i Boke, planinskom zaleđu Jadrana prema Lovćenu, prema Nikšiću i Šavniku, zatim u širem regionu Podgorice u pravcu regiona Kolašin – Danilovgrad – Nikšić.

„Obilna kiša i jak južni vjetar potencijalno mogu usloviti smetnje u svakodnevnim redovnim aktivnostima, prvenstveno u oblasti saobraćaja, kako drumskog, tako i vazduhoplovnog i pomorskog“, rekli su iz MUP-a.

Takva meteorološka situacija, kako su kazali, može usloviti smetnje u određenim aktivnostima na moru uz obalu, kao i kod energetskog sistema za prenos i distribuciju električne energije, koji će biti izloženi kombinovanom uticaju.

Iz MUP-a su rekli da je Direktorat za zaštitu i spašavanje poslao upozorenje svim učesnicima u sistemu zaštite i spašavanja i ukazao na potrebu podizanja operativne spremnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS