Ministri koji izbjegnu glasanje podržavaju prorusku politiku

Podgorica, (MINA) – Svaki ministar u Vladi Crne Gore koji na današnjoj sjednici izbjegne glasanje o sankcijama Rusiji, saučesnik je premijera Zdravka Krivokapića u sprovođenju proruske politike, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

Iz te stranke su pozvali Vladu i ministre da danas konačno održe sjednicu na kojoj će u skladu sa dužnostima usvojiti odluke koje su u interesu Crne Gore i njenih građana.

“Svaki ministar u odlazećoj Vladi koji indolentno i ćutke prelazi preko skandaloznog poigravanja sa budućnošću Crne Gore i perspektivom njenih građana, saučesnik je Krivokapića u sprovođenu proruske politike”, kaže se u saopštenju DPS-a.

Ističe se da se Vlada konstantno poigrava ugledom Crne Gore, njenim obavezama koje proističu iz članstva u NATO, evropskim putem i daljom perspektivom naše zemlje.

Ocjenjuje se da odbijanjem da preuzmu odgovornost i glasaju za implementaciju sankcija, ministri pokazuju svoj politički stav, i daju indirektnu podršku agresiji Rusije na Ukrajinu.

“Nažalost, oni nemaju hrabrosti da taj stav saopšte, pa pokušavaju opstrukcijom da u djelo sprovedu ovu kukavičku politiku”, kazali su iz DPS-a.

Oni su ocijenili da građani imaju pravo da znaju kakve su to obaveze višeg prioriteta koje sprječavaju ministre da dođu na sjednicu.

“Ukoliko i danas Vlada ne uspije da odgovori svojim obavezama, zahtijevamo da javnost bude obaviještena kakve su prirode obaveze ministara koje prijete da blokiraju Crnu Goru, i uruše njen međunarodni ugled”, ističe se u saopštenju.

Navodi se da je Vlada mnogo puta pokazala da je, iako se lažno predstavljala proevropskom, ona ustvari proruska.

Iz DPS-a su kazali da nedostatkom saosjećanja i empatije prema građanima Ukrajine, Vlada dokazuje i da je odnarođena, navodeći da su ubijeđeni da građani Crne Gore ne podržavaju kukavički i relativizirajući odnos prema stravičnoj tragediji ukrajinskog naroda.

“A, na pitanje, zašto crnogorski premijer radi to što radi, podilazi ruskoj državi i ugrožava crnogorsku, možda najbolji odgovor pruža “razglednica“ koju mu je prvi ruski obavještajac Srbije nedavno poslao”, poručili su iz DPS-a.

