Mikić: Otvorene liste najbolji model rušenja partijske države

Podgorica, (MINA) – Otvorene izborne liste najbolji su model da se sruši partijska država i partitokratski režim, koji se gradio prethodnih 30 godina, ocijenio je izvršni direktor Građanskog pokreta (GP) URA, Zoran Mikić.

On je za Dan kazao da je to važno, jer se sistemom otvorenih izbornih lista omogućava veći stepen neposredne demokratije na izborima.

„Imaćemo mogućnost da građani na izborima neposredno biraju svoje predstavnike u parlamentu, a ne kao što je sada slučaj da organi političkih partija biraju izborne liste za izbore“, rekao je Mikić.

Kako je naveo, taj sistem je za Crnu Goru novost jer se nikada nije primjenjivao, i nosi brojne nepoznanice.

Mikić smatra da bi za Crnu Goru za početak bilo najbolje da se uvede sistem poluotvorenih izbornih lista, a da se teži tome da se u narednom periodu dođe do sistema otvorenih izbornih lista.

On je naveo da se GP URA već godinama zalaže da se taj sistem uvede.

Mikić je rekao da bi bilo najbolje da se on sprovede prvo na lokalnim izborima, a tek nakon toga da se primijeni na državnom nivou.

Poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić kazao je za Dan da ideja otvorenih lista nije nova, ali da ju je u Crnoj Gori skoro nemoguće realizovati.

On je rekao da niko dosad nije izašao sa kompletnim predlogom kako bi taj sistem izgledao, pa ni oni koji se najglasnije zalažu za otvorene liste.

Sekulić je naveo da bi bilo idealno da Crna Gora bude podijeljena na 81 izbornu jedinicu, tako da svaka izborna jedinica ima jednak broj glasača, što je u ovom trenutku nemoguće.

Kako je kazao, druga je mogućnost da bude manji broj izbornih jedinica, ali da se građani opredjeljuju, pored glasanja za partiju, i za pojedine kandidate sa liste.

To bi, kako je dodao, tehnički predstavljalo veliki problem zbog brojanja glasova, a bila bi potrebna i posebna edukacija birača.

„Uz to, podjela na manji broj izbornih jedinica bi obesmislila sam koncept otvorenih listi, uz otvoreno pitanje koji bi bio broj izbornih jedinica i na koji način bi se vršila podjela“, rekao je Sekulić.

On je dodao da ne misli da bi otvorene liste bile unapređenje izbornog sistema ni sa aspekta načina biranja, ni sa aspekta kvaliteta, ili ekonomičnosti izbornog procesa.

Sve su to, kako je kazao Sekulić, razlozi zbog kojih parlamentarne partije koje rade na izbornim zakonima nijesu do sada bile spremne za taj eksperiment.

„Naravno, bilo je političkih partija koje su u načelu podržavale koncept otvorenih lista, ali do sada nijesmo imali prilike da čujemo konkretan predlog kako bi taj koncept izgledao“, naveo je Sekulić.

Zakon o izboru odbornika i poslanika usvojen je 1998. godine i od tada do danas mijenjan je 17 puta.

Zemlje u kojima se ovaj model primjenjuje su Finska, Švedska, Belgija, Austrija, Holandija, Švajcarska, Luksemburg, a do skora Italija i Brazil.

Taj način izbora ima za cilj da istakne preferenciju birača, odnosno eliminiše centralno stranačku dominaciju u odnosu na selekciju kandidata.

Da bi se promjena izbornog sistema postigla, neophodna je kvalifikovana dvotrećinska većina u parlamentu i izmjena Zakona o izboru odbornika i poslanika.

