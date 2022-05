Lokalni izbori odgođeni za 23. oktobar

Podgorica, (MINA) – Izbori u Podgorici i još 13 opština biće održani 23. oktobra, saopštio je savjetnik predsjednika za ustavni sistem i pravna pitanja, Boris Bastijančić.

On je podsjetio da su poslanici crnogorskog parlamenta ponovo izglasali Zakon o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je predsjednik Milo Đukanović vratio Skupštini na ponovno odlučivanje.

Bastijačić je kazao da je Đukanović, postupajući po ustavnom imperativnom utvrđenju i izričito konstituisanoj obavezi u konkretnoj, karakterističnoj pravnopolitičkoj situaciji, proglasio taj zakon, koji je time zadobio svojstvo izvršnosti i pravne perfektnosti.

„Pošto je stupio na snagu danom objavljivanja u Službenom listu, dominantno na osnovu smisla, duha i dejstva Zakona o lokalnoj samoupravi, ranije raspisani lokalni izbori odgađaju se i biće održani 23. oktobra“, kaže se u saopštenju.

Bastijančić je rekao da je to određeno današnjim odlukama, koje je donio Đukanović, a kojima su izmijenjene ranije odluke o raspisivanju izbora u Tivtu, Budvi, Plužinama, na Žabljaku, u Bijelom Polju, Šavniku, Baru Danilovgradu, Kolašinu, Podgorici i Pljevljima.

On je naveo da te odluke stupaju na snagu danas i da su integralni dio crnogorskog pravnog poretka.

Odluke će, kako je kazao Bastijančić, biti objavljene u Službenom listu Crne Gore i u Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi, na osnovu kojih će nadležni državni organi i izborne komisije dalje na odgovarajući način postupati.

„Odluka o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Golubovci, Skupštini opštine Plav i Skupštini opštine Rožaje, koji će se takođe održati 23. oktobra, biće donešena pravovremeno i to u unaprijed definisanom periodu najranije od 15. jula, do najkasnije 24. avgusta“, kaže se u saopštenju.

