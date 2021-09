Krivokapić: Vakcinisaćemo 70 odsto populacije do septembra 2022.

Podgorica, (MINA) – Crna Gora će do septembra 2022, protiv koronavirusa, vakcinisati 70 odsto populacije, kazao je premijer Zdravko Krivokapić.

On je, na poziv američkog predsjednika Džoa Bajdena, učestvovao je na globalnom onlajn samitu posvećenom borbi protiv COVID-a, na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN).

Samit je, kako je saopšteno iz Vlade, bio prilika da se potvrde globalni napori od strane multilateralnih, nacionalnih i globalnih fondova i njihova nepodijeljena spremnost da pruže finasijsku, ekspertsku i tehničku podršku u cilju okončanja pandemije COVID-19.

“Krivokapić je u video poruci, u ime Vlade, zahvalio predsjedniku Bajdenu na pravovremenoj, globalnoj inicijativi SAD-a usmjerenoj na okončanje pandemije”, kaže se u saopštenju.

Krivokapić je rekao da je pandemija COVID-19, stavila pred izuzetan test zdravstvene sisteme, lance snabdijevanja medicinskom opremom i ljekovima, naposljetku i demokratiju.

“Istovremeno, još jednom je potvrdila važnost međudržavne solidarnosti, regionalne saradnje i savezništava kojima pripadamo u suočavanju sa globalnim izazovima”, dodao je Krivokapić.

On je kazao da su u borbi protiv ekonomskih i zdravstvenih posljedica pandemije, potrebne dvosmjerne ulice.

“Crna Gora je to na vrijeme razumjela, zbog čega je, ne samo primala, već i upućivala pomoć drugim državama”, rekao je Krivokapić.

On je dodao da je zadovoljan što Crna Gora na nacionalnom nivou, preduzima korake iz sva tri segmenta koji su tema Samita, kroz vakcinaciju stanovništva, poboljšanje kvaliteta života i veća ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu.

“U ovom trenutku, u Cnoj Gori je vakcinisano 41,7 odsto punoljetnih građana. U tom smislu, zadovoljstvo mi je potvrditi da ćemo na nacionalnom nivou uspjeti da ispratimo ono što je i globalni cilj ovog Samita – 70 odsto vakcinisane svjetske populacije, do septembra 2022.”, rekao je Krivokapić.

On je poručio da će Crna Gora, u skladu sa svojim mogućnostima, nastaviti da bude pouzdan partner u sinergetskom djelovanju u implementaciji zaključaka ovog Samita.

Iz Vlade su kazali da su virtuelnom samitu, pored Bajdena, prisustvovali, između ostalih, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš, generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Gebrejesus.

Samitu su, kako je saopšteno, prisustvovali i predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, britanski premijer Boris Džonson, premijer Kanade Džastin Trudo i potpredsjednica SAD-a Kamala Haris.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS